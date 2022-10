Heidelberg – Alles geben! Bundesligaspieler Neven Subotic liest im IZ – Vorverkauf startet!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 19. November liest der ehemalige Bundesligaspieler und Autor Neven Subotić aus seinem neuen Buch “Alles geben” im Großen Saal des IZ. Er kennt die Ungerechtigkeiten einer globalisierten Welt seit vielen Jahren – nachdem er in den neunziger Jahren mit seinen Eltern aus Jugoslawien floh, wurde er mit 17 Jahren Profifußballer bei Borussia Dortmund und wurde einer der besten Verteidiger der Bundesliga. Nach einigen Jahren des Luxus und rauschender Nächte und schneller Autos, entschied er sich aber sein Geld und Ruhm denen zu widmen, die am anderen Ende des Spektrums leben müssen.

Alles geben – aber wie?

In seinem neuen Buch “Alles Geben” erzählt er von seiner Biografie, was ihn bewegt hat, sein Leben zu ändern und wie seine Stiftung Menschen in Äthiopien Zugang zu sauberem Wasser ermöglicht. Das Buch erzählt von einem Sportler, den das kapitalistische System Profifußball groß machte, bevor er zum gesellschaftspolitischen Aktivisten wurde. Ein Plädoyer für mehr Bewusstsein und Gerechtigkeit in einer ungerechten Welt.

Tickets können ab sofort über eventim hier gekauft werden (16 Euro / 12 Euro für Studierende und Schüler*innen). Die Lesung beginnt um 20 Uhr, Einlass ab 19:30 Uhr.