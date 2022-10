Mannheim – Nach Eklat: Ehren- und Ältestenrat stellt Regeln für Stadiondurchsagen auf

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Wie in unserem Statement vom 18.10.2022 angekündigt, hat sich der Ehren- und Ältestenrat des SV Waldhof Mannheim 07 e.V. mit der Thematik „Grußbotschaften, Widmungen, Gedenkminuten, etc.“ auseinandergesetzt. Im Rahmen einer Sondersitzung des Ehren- und Ältestenrats am gestrigen Dienstag wurden nun Richtlinien aufgestellt, wann Würdigungen an Spieltagen im Stadion erfolgen sollen.

So wurde unter anderem festgelegt, dass Grußbotschaften jeglicher Form ausschließlich Mitgliedern des SV Waldhof Mannheim 07 e.V. vorbehalten sind. Ein Trauerflor wird zukünftig dann getragen, wenn ein Ehrenmitglied mit zudem mindestens 10 Jahren ehrenamtlicher Arbeit verstorben ist. Schweigeminuten sind derweil für Sportgrößen des Vereins, sowie Präsidenten und weiteren verdienten Persönlichkeiten des Vereins vorgesehen. Wünsche jedweder Art werden zukünftig an den Ehren- und Ältestenrat gerichtet.

Zur nächsten Mitgliederversammlung wird die Geschäftsführung und der Ehren- und Ältestenrat zudem einen Antrag einreichen, um die detaillierte Auflistung der Regeln in die Satzung durch das Votum der Mitgliedschaft aufzunehmen.

„Wir haben das Mandat übernommen, Richtlinien für Durchsagen im Carl-Benz-Stadion festzulegen und für die Zukunft zu übernehmen. In unserer gestrigen Sitzung des Ehren- und Ältestenrats haben wir Richtlinien festgelegt. Diese wurden nach reichlichen Überlegen und besten Gewissen ausgearbeitet. Auf der nächsten Mitgliederversammlung sollten diese in die Ehrensatzung des SV Waldhof Mannheim übernommen werden“, so Klaus Markgraf, Vorsitzender des Ehren- und Ältestenrats.

Quelle : V Waldhof Mannheim 07 Spielbetriebs GmbH