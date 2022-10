Großniedesheim / Rhein-Pfalz-Kreis / Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Am Montag den 24.10.2022 wurde die Polizeiautobahnstation Ruchheim gegen 20:50 Uhr über ein brennendes Lastkraftwagengespann auf der Bundesautobahn 61 in Fahrtrichtung Koblenz in Kenntnis gesetzt. Zwischen dem Autobahnkreuz Frankenthal und der Anschlussstelle Worms war der Anhänger eines Lastkraftwagens aufgrund technischer Ursache in Brand geraten. Der Fahrer bemerkte vor Brandausbruch eine starke Rauchentwicklung und parkte das Gespann auf dem Standstreifen ab. Dort konnte er das Fahrzeug unversehrt verlassen und koppelte geistesgegenwärtig den Anhänger von der Zugmaschine ab. Die Feuerwehren aus Frankenthal und Ludwigshafen waren mit insgesamt zehn Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort um den Brand zu bekämpfen. Der Anhänger welcher mit Dämmstoffplatten beladen war brannte vollständig aus. Zudem wurde die Oberfläche des Standstreifens beschädigt. Die Schadenssumme beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf mindestens 18.500 Euro. Auf der Autobahn kam es im Rahmen des mehrstündigen Einsatzes zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, da für die Löscharbeiten sowie die anschließende Bergung des Fahrzeuges beide Fahrstreifen bis 01:30 Uhr am Folgetag zeitweise vollgesperrt werden mussten.