Rhein-Pfalz-Kreis – Aktuelles zum Hackerangriff auf die Kreisverwaltung

Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis informiert, dass sie Opfer eines Hackerangriffs geworden ist. Dies ist seit dem vergangenen Wochenende bekannt. Seitdem ist die Kreisverwaltung per E-Mail oder per Telefon nicht mehr erreichbar. Die Polizei ist eingeschaltet und ermittelt bereits in diesem Fall. Zur Zeit wird eine Notverwaltung aufgebaut, um die Verwaltung handlungsfähig zu erhalten.

Es wird daher darum gebeten, dass Bürgerinnen und Bürger vorerst die Bürgerbüros in ihrer Gemeinde vor Ort aufsuchen, um ihr Anliegen dort vorzutragen. Mitarbeitende der Kreisverwaltung werden zur Verstärkung in die Gemeindeverwaltungen gesendet, um für die dortigen Anfragen der Kreisbürgerinnen und -bürger zur Verfügung zu stehen. Landrat Clemens Körner betont, dass die Mitarbeitenden der Kreisverwaltung auch weiterhin Bürgeranliegen im Kreishaus nach den gegebenen Möglichkeiten bearbeiten und zudem schriftlich per Post erreichbar sind. Außerdem steht das Bürgertelefon unter der Nummer 115 zur Verfügung.

Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass für Ihre Dienste – beispielsweise im Bereich der Kfz-Zulassung in den Außenstellen Heßheim und Dudenhofen sowie in den Kreisbädern in Mutterstadt, Maxdorf-Lambsheim, Schifferstadt und Römerberg – keine EC-Kartenzahlung möglich ist, sondern nur mit Bargeld bezahlt werden kann. Die Kreisverwaltung bittet um Verständnis und Beachtung.

Weitere Informationen für die Bürgerinnen und Bürger wird die Kreisverwaltung über die Presse sowie über die Homepage des Rhein-Pfalz-Kreises veröffentlichen.