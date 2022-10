Ludwigshafen – Freude schöner Götterfunken

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Freitag, den 04. November um 19.30 Uhr findet das 2. Philharmonische Konzert im Pfalzbau in Ludwigshafen statt. Gemeinsam mit den Gesangssolist*innen Evelyn Krahe, Margarita Vilsone, Michael-Müller Kasztelan, Derrick Ballard und dem Tschechischen Philharmonischen Chor Brünn präsentiert die Staatsphilharmonie Beethovens 9. Sinfonie. Das Konzert leitet Chefdirigent Michael Francis. Ludwig van Beethovens 9. Sinfonie gehört zu den wirkungsmächtigsten Werken der Konzertliteratur. Mit seinem letzten Werk dachte Beethoven die sinfonische Gattung von Grund her neu. Er setzte an zweiter Stelle ein Scherzo, das gewöhnlich den finalen Satz ausmacht, und beendet das Werk mit einer Kantate mit Chor und Solist*innen. Damit stellt seine Komposition nicht nur eine Zäsur in der Musikgeschichte dar, sondern beeinflusste auch die folgenden Generationen von Komponist*innen.

Unter dem Titel „Freude“ dirigiert Chefdirigent Michael Francis Beethovens 9. Sinfonie in Ludwigshafen in der Bearbeitung von Gustav Mahler. Mahler dachte schon als junger Kapellmeister intensiv über Beethovens Kompositionen nach. Mit seinen Vorstellungen und Ideen bearbeitete er vier der neun Sinfonien Beethovens und brachte sie zu Aufführungen, die seinerzeit stark polarisierten. Mahler hat dabei alle Vorzüge des modernen Orchesters und besonders sämtliche Mittel, die ihm zur Verfügung standen, genutzt, um die Absichten Beethovens nicht in einer verwirrenden Klangmasse zu verbergen, sondern sie mit einer Exaktheit zum Klingen zu bringen.

Bereits seit letzter Spielzeit nimmt die Staatsphilharmonie mit Chefdirigent Michael Francis die von Gustav Mahler bearbeiteten Beethoven-Sinfonien auf CD auf. Neben der 3., 5., und 7. Sinfonie wird am Konzertabend auch die 9. Sinfonie mitgeschnitten und somit den Zyklus abschließen. Mit dem Label Capriccio, in Zusammenarbeit mit SWR und Deutschlandfunk, wird nächstes Jahr die CD-Box als Erstaufnahme erscheinen.

Eine Konzerteinführung findet um 18.45 Uhr im Raum „Havering“ statt.

Die Konzertdaten auf einen Blick:

Freitag, den 04. November, 19.30 Uhr

2. Philharmonisches Konzert

Ludwigshafen, Konzertsaal im Pfalzbau

Mitwirkende:

Michael Francis, Chefdirigent

Margarita Vilsone, Sopran

Evelyn Krahe, Alt

Michael Müller-Kasztelan, Tenor

Derrick Ballard, Bass

Tschechischer Philharmonischer Chor Brünn

Programm:

Ludwig van Beethoven, Sinfonie Nr. 9 d-Moll, op. 125 (bearb. von Gustav Mahler)

Einzelkarten 32 / 25 / 15 €

Vorverkauf

online, www.staatsphilharmonie.de, per Mail, karten@staatsphilharmonie.de

telefonisch 0621/336 73 33

Mo und Fr 11.00–17.00 Uhr /

Di und Do 11.00–19.00 Uhr /

Sa 10.00–13.00 Uhr