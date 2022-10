Ludwigshafen – Allein von Daniel Schreiber und Konzert von Hauschka

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Allein/ Hauschka

Was ist der Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit? Helfen Freundschaften über fehlende Liebesbeziehungen hinweg? Was hat die Zeit der Corona-Lockdowns mit allein­lebenden Menschen gemacht? Und verstärkt das Leben als Schwuler das Gefühl des Allein­gelassenseins?

In seinem Essayband Allein wirft der Berliner Autor Daniel Schreiber all diese Fragen auf und noch einige mehr. Am 31.10.2022 um 19.30 Uhr liest er im Rahmen der Reihe Salon Populaire im Gläsernen Foyer der Pfalzbau Bühnen Passagen aus seinem Buch und erörtert im Gespräch mit der Journalistin Shirin Sojitrawalla die Fragestellungen des Werkes. Ausge­hend von seiner persönlichen Lebenssituation berichtet Schreiber darin über seine Erfahrun­gen vor und während Corona und erzählt von Freundschaften und Beziehungen, von Hobbys und persönlichen (Über)-Lebensstrategien.

Im Anschluss an die Lesung Allein findet ebenfalls im Gläsernen Foyer ein Konzert des experimentellen Klangkünstlers Hauschka statt. Volker Bertelmann entdeckte seine Liebe zur Musik bei einem Klavier­konzert, das er im Alter von acht Jahren besuchte. 2004 besinnt er sich auf seine Klavierküns­te und bringt unter dem Pseudonym Hauschka (in Anlehnung an den Kosmetikhersteller und einen böhmischen Musiker) sein Debütalbum Substantial heraus, in dem sich klassische Mu­sik und Pop überschneiden. Bertelmann reizt das Experimentieren mit verfremdenden Techni­ken: So klemmt er Kronkorken, Radiergummis oder Vibratoren zwischen die Saiten seines Flügels, die Hämmer versieht er mit Alufolie, um einen gedämpf­ten und elektronischen Klang zu erzeugen. Dabei orientiert er sich an rhythmischer elektro­nischer Tanzmusik.

Einheitspreis 24 Euro/ ermäßigt 14 Euro, Kartentelefon 0621/504 2558

Foto: Daniel Schreiber © Christian Werner

Theater im Pfalzbau