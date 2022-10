Worms – Parkmöglichkeiten für Besucher des Wormsers

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Vor Kurzem startete das Wormser Theater in die neue Spielzeit und begrüßt seither wieder viele Besucher aus Worms und der Region. Damit der Aufenthalt zu einem rundum gelungenen Kulturerlebnis wird, möchte das Veranstalter-Team allen Besuchern, die mit dem Auto anreisen, noch einmal die aktuellen Parkmöglichkeiten in Erinnerung rufen. Diese findet man auch online unter www.das-wormser.de im Service-Bereich. Neben der Tiefgarage am Veranstaltungshaus können Besucher von Kulturveranstaltungen im Wormser auch in den folgenden beiden Parkhäusern ganz in der Nähe zum gewohnten, vergünstigten Tarif von drei Euro parken: dem „P+R Parkhaus“ am Hauptbahnhof und dem „Parkhaus am Dom“. Das Parkhaus „Am Theater“ steht derzeit wegen Sanierungsarbeiten nicht zur Verfügung. Und so nutzt man den günstigen Tarif: Bei Einfahrt in eines der Parkhäuser löst man wie gewohnt ein Parkticket. Man kann dieses dann vor der jeweiligen Veranstaltung im Wormser an einer der Garderoben für drei Euro gegen ein vergünstigtes Ausfahrticket umtauschen. Einlass ins Wormser ist in der Regel eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Außerdem steht dem Publikum auch die nahe gelegene Tiefgarage der Rheinhessen Sparkasse zur Verfügung: Sparkassen-Kunden parken in der ersten Stunde kostenlos und zahlen danach einen Euro pro Stunde. Nichtkunden zahlen auch ab der ersten Stunde einen Euro. Samstag und Sonntag parkt man dort kostenlos. Die Tiefgarage hat von 8 bis 24 Uhr geöffnet.

