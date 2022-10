Mannheim – Time Warp und weitere Veranstaltungen am Wochenende

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Wochenende vom 28. und 29. Oktober finden im Umfeld des Maimarktgeländes mehrere Veranstaltungen statt, die sich teilweise überschneiden. Aufgrund der Parallelveranstaltungen kann es daher zeitweise zu Verkehrsbehinderungen rund um die Veranstaltungsgelände kommen. Am Freitag, 28. Oktober, und am Samstag, 29. Oktober, findet die Time Warp in der Maimarkthalle und im Maimarktclub statt. Es werden an den beiden Veranstaltungstagen jeweils zirka 13.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Veranstaltungsende ist am Samstagmorgen um 10 Uhr und am Sonntagmorgen um 9 Uhr. Der Veranstalter wird – wie schon in den vergangenen Jahren – verschiedene Maßnahmen zur Lärmminimierung ergreifen, um die Lärmbeeinträchtigungen möglichst gering zu halten. Ordnungspersonal stellt zudem sicher, dass die Türen im Bereich der Maimarkthalle geschlossen bleiben, damit Lärm nicht ungehindert nach außen dringt.

Der Veranstalter hat eine Firma beauftragt, welche die Veranstaltung messtechnisch überwacht und dafür Sorge zu tragen hat, dass die von der Behörde erlassenen Lärmrichtwerte eingehalten werden. Bei eventuellen Beschwerden können die gemessenen Werte herangezogen werden. Falls die Grenzwerte objektiv überschritten werden, veranlasst die Stadt unverzüglich eine Reduktion des Lärmpegels.

Während der Veranstaltung ist eine Service-Hotline unter 0621 / 425 09 85 eingerichtet. Unter dieser Rufnummer sind Mitarbeitende des Veranstalters durchgängig erreichbar. Im Hintergrund sind außerdem Vertreter der Polizei und des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung tätig, die die Veranstaltung während der gesamten Dauer beaufsichtigen.

Weitere Veranstaltungen an diesem Wochenende

Am 28. und 29. Oktober öffnet jeweils ab 17 Uhr das Oktoberfest Mannheim auf dem Parkplatz P10 neben dem Maimarktgelände seine Pforten. Des Weiteren finden am 28. Oktober ab 19:30 Uhr das Eishockeyspiel der Adler Mannheim gegen die Löwen Frankfurt sowie am 29. Oktober ab 20 Uhr das Konzert mit Ina Müller in der SAP Arena statt. Am 29. Oktober spielt ab 14 Uhr der SV Waldhof Mannheim gegen Dynamo Dresden im Carl-Benz-Stadion.

Den Veranstaltungsbesucherinnen und -besuchern wird für alle Veranstaltungen die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen.