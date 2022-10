Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Geschlossene Gesellschaft

Zu Beginn des Jahres 1944 geschrieben, in Paris noch unter deutscher Besatzung uraufge­führt, ist Huis Clos – Geschlossene Gesellschaft Jean-Paul Sartres wohl bekanntestes und erfolgreichstes Stück. Am Samstag, 29.10. um 20 Uhr und am Sonntag, 30.10.2022 um 16 Uhr gastiert das Burgtheater Wien mit Martin Kušej gefeierter Inszenierung des fesselnden Einakters bei den Festspielen Ludwigshafen auf den Pfalzbau Bühnen.

Der Regisseur lässt das Stück vor einer gigantischen grauen Wand (Bühne: Martin Zehetgruber) spielen, die für Inès, Estelle und Garcin zur befremdlichen Folie für die Ewig­keit werden soll und keinerlei Rück­zugs- und Fluchtmöglichkeiten bietet. Alle drei sind aus verschiedenen Gründen tot: Inès ist an dem Gas erstickt, das ihre Geliebte Florence heimlich nachts aufgedreht hat, Estelle ist an Lungenentzündung gestorben, und Garcin wird nicht mü­de zu wiederholen, dass seinen Kör­per zwölf Kugeln durchlöchert haben. Weshalb gerade sie zusammen in dieser grell ausge­leuchteten Hölle ge­landet sind, haben sie offenbar der Laune eines absurden Zufalls zu verdanken. Allerdings verdichtet sich im Laufe des Stücks der Ver­dacht, dass hin­ter allem Rätsel eben doch ein teuflischer Plan steckt. Die Höllenstimmung wird nicht zuletzt durch die Figur eines Kellners (Christoph Luser) angestachelt, der immer wieder pointiert zy­nische Rück­fragen stellt. Am Ende steht die Erkenntnis, dass es bis in alle Ewigkeit kein Entrinnen aus dieser Hölle gibt: „Die Hölle sind die anderen.“

Die großartigen Darstellerinnen Dörte Lyssewski und Regina Fritsch und Tobias Moretti als Garcin lassen in ihren grauen Kostümen (Werner Fritz) ihren Gefühlen freien Lauf und for­men diese Hölle zu einem atemberaubenden Ereignis. Die Musik von Aki Traar unterstreicht die Dramatik der dicht gedrängten Handlung spannungsvoll.

Martin Kušej leitete 2005 und 2006 den Bereich Schauspiel der Salzburger Festspiele. Drei Mal wurden seine Arbeiten zum Berliner Theatertreffen eingeladen, 2008 erhielt er zudem den Nestroy für die Beste Regie. Von 2011 bis 2019 war Martin Kušej Intendant des Residenztheaters in München. Seither ist er Künstlerischer Direktor des Wiener Burgtheaters.

Preise 47 € / 40 € / 33 € / 26 €, Kartentelefon 0621/504 2558

QUelle Theater im Pfalzbau

QUelle Foto: Geschlossene Gesellschaft © Matthias Horn