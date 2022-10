Ludwigshafen – CDU Oggersheim: Festhalle sanieren und energetisch nutzen

Ludwigshafen / Lu-Oggersheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Heinrich-Treiber-Halle (Festhalle) in Oggersheim ist für die Einwohnerinnen und Einwohner, für den Ort und die Vereine, aber auch für die Stadt Ludwigshafen ein wichtiges Veranstaltungshaus. Inzwischen in die Jahre gekommen, muss die Halle dringend saniert werden und kann gleichzeitig einen energetischen Nutzen bringen, meint die CDU Oggersheim.

„Zwei Dinge sind in Bezug auf die Festhalle besonders wichtig, wenn man an Nachhaltigkeit, Versorgung und klimaneutrale Energiegewinnung denkt“, so Daniel Beiner, Vorsitzender der CDU Oggersheim und Fraktionsvize der Christdemokraten im Stadtrat. Zum einen müsse das Dach der Festhalle in einen einwandfreien und gut isolierten Zustand gebracht werden, um die Wärme länger zu speichern und Energiekosten deutlich zu senken. „Zum anderen eignet sich das Dach der Festhalle mit seiner Lage und Ausrichtung laut Solarkataster des Landes ideal für die Installation

von Anlagen zur Gewinnung von Sonnenenergie“, so Beiner. „Wenn sich die Stadt zu dieser erneuerbaren Energie bekennt und die Dächer städtischer Liegenschaften überprüft, kann in Oggersheim ein guter und gewinnbringender Anfang gemacht werden, sowohl für den Klimaschutz als auch für die Energieversorgung“.

„Einen entsprechenden Antrag zur Dachsanierung und zur Photovoltaik wird die Oggersheimer CDU in der nächsten Sitzung des Ortsbeirats im November einbringen“, kündigt Andreas Gebauer, Sprecher der CDU-Fraktion im Ortsbeirat, das weitere Vorgehen an. „Die Stadt muss ihren Beitrag zu einer gelingenden Energiewende leisten. Dafür ist es nötig, dass die entsprechenden Mittel im Haushaltsplan

2023 eingestellt werden.“

Quelle CDU Ludwigshafen