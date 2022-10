Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In Zeiten, in denen alles unsicher scheint, die Welt ins Wanken gerät, in diesen Zeiten leben wir in Deutschland in der Gewissheit, dass unsere demokratischen Strukturen greifen. Das ist ein absolutes Privileg. Das kann man sich nicht oft genug vor Augen halten. Ich freue mich auf den Vortrag von Prof. ... Mehr lesen »