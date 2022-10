Heidelberg – vhs-Herbstferienangebote für Kinder und Jugendliche

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In den Herbstferien noch nichts vor? Das lässt sich leicht ändern. Zum Beispiel mit den „Communication in English“-Kursen, in denen 13-16-Jährige bzw. 15-18-Jährige ab dem 31.10. mehr Sicherheit und Freude beim Englisch-Sprechen erlangen können. Im Workshop „Zauberwesen nähen“ vom 2.-4.11. können Kinder zwischen 10 und 14 Jahren ihrer künstlerischen Fantasie freien Lauf lassen. Kinder von 6-8 Jahren beschäftigen sich am 2.11. im Workshop „Die Schönheit der Natur“ auf kreative und philosophisch-spielerische Weise mit der Frage: Ist Natur schön? Sicheres Auftreten erlernen Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren am 4.11. im Kurs „Bye bye Lampenfieber“. Bei den Kursen „Kinder-Knigge“ für 8-12-Jährige und „Jugend-Knigge“ für 13-17-Jährige am 5.11. werden die Kenntnisse zeitgemäßer und altersgerechter Umgangsformen aufgefrischt.

Anmeldung für diese Herbstferien-Kurse bei:

Volkshochschule Heidelberg, Tel. 06221/9119-11 oder unter www.vhs-hd.de.

vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg