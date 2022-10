Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit einer Spende in Höhe von 3.500 Euro unterstützt der Round Table Heidelberg erneut das Projekt „Lernpatenschaften“ des städtischen Kinder- und Jugendzentrums Emmertsgrund. Bei den Lernpatenschaften helfen Schülerinnen und Schüler aus höheren Klassenstufen jüngeren Kindern und Jugendlichen bei ihren Hausaufgaben und bereiten sie auf Prüfungen vor. Am Dienstag, 18. Oktober 2022, übergaben Vertreter des Service Clubs die Spende im „Treff 22“ an die Lernpatinnen und Lernpaten sowie an die Verantwortlichen des Stadtteilvereins Emmertsgrund.

„Wir freuen uns, dass Round Table die Lernpaten auch in diesem Jahr unterstützt, denn das Projekt hat keine kontinuierliche Finanzierung und lebt von Spenden“, erklärt der Leiter des Jugendzentrums Emmertsgrund, Rene Köpke. Durch die Corona-Pandemie habe sich der Nachhol- und Unterstützungsbedarf bei vielen Kindern und Jugendlichen spürbar erhöht. Von dem seit Jahren bewährten, niederschwelligen Lernsetting außerhalb der Schule würden deshalb viele profitieren. Allerdings, so Köpke, sei die Finanzierung ausschließlich über Spenden zunehmend schwierig.

Die Lernpatenschaften sind ein in Heideberg einzigartiges Projekt der außerschulischen Bildung. Es richtet sich an Schülerinnen und Schüler aller Schulformen in den Stadtteilen Emmertsgrund und Boxberg. Derzeit betreuen 30 Patinnen und Paten rund 50 Schülerinnen und Schüler. Einige der aktuellen Paten haben das Angebot früher selbst in Anspruch genommen – heute unterstützen sie Kinder und Jugendliche.

Lernpatenschaften: Besser lernen in vertrauter Umgebung

Die Lernpatenschaften gibt es seit dem Schuljahr 2004/05 im Stadtteil Emmertsgrund. Aus eigener Erfahrung kennen die Patinnen und Paten die Ängste und Nöte der Kinder und Jugendlichen aus niedrigeren Schulklassen. Sie dienen den Jüngeren als Vorbild, geben ihnen Orientierung und motivieren diese durch ihren eigenen schulischen Erfolg. Schnell entsteht so eine Vertrauensbasis zwischen den Jugendlichen, die meist aus Familien mit Migrationshintergrund kommen. In den Räumen des „Treff 22“ findet gemeinsames, kontinuierliches Lernen in einer bewertungsfreien, vertrauensvollen Atmosphäre statt. Die betreuten Schülerinnen und Schüler sind hochmotiviert und arbeiten größtenteils eigenverantwortlich an der Verbesserung ihrer schulischen Leistungen.