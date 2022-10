Heidelberg – Trans*Aktionswochen Rhein-Neckar 2022: Einladung zu den Veranstaltungen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Trans* Menschen Sichtbarkeit zu verleihen und sie zu stärken, ist Ziel der Trans*Aktionswochen Rhein-Neckar der beiden „Rainbow Cities“ Heidelberg und Mannheim. Veranstaltungen dazu starten in Heidelberg bereits ab dem 22. Oktober 2022. Sie umrahmen den International Transgender Day of Remembrance, der weltweit am 20. November auf trans*feindliche Gewalt und Diskriminierung aufmerksam macht. Bis 27. November bieten die Trans*Aktionswochen in der Rhein-Neckar-Region ein abwechslungsreiches Programm.

„Über geschlechtliche Vielfalt aufzuklären und für trans* Menschen Räume zum Austausch zu schaffen, ist der Stadt Heidelberg ein großes Anliegen. Gemeinsam mit vielen Initiativen der lsbtiq+ Communities ist hier in der Region wieder ein unglaublich abwechslungsreiches Programm entstanden, das trans* Geschlechtlichkeit auf verschiedenste Weisen beleuchtet“, sagt Marius Emmerich von der Koordinationsstelle LSBTIQ+ der Stadt Heidelberg.

Organisiert werden die Trans*Aktionswochen Rhein-Neckar 2022 von zahlreichen Gruppen, Vereinen und Institutionen in der Region sowie der LSBTI-Beauftragung der Stadt Mannheim und der Koordinationsstelle LSBTIQ+ im Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg. Besucher*innen erwarten spannende Wochen mit Workshops, Konzerten, Poetry Slam, Vorträgen und Lesungen, politischen Aktionen, Sportveranstaltungen, künstlerischen Beiträgen, Beratungsangeboten und Filmvorführungen. Die Stadt Heidelberg hisst in der Zeit der Aktionswochen sowohl zum Dyke*March Rhein-Neckar am 22. Oktober, zum Intersex Awareness Day am 26. Oktober und zum Transgender Day of Remembrance am 20. November lsbtiq+ Pride Flaggen am Heidelberger Rathaus.

Eine Auswahl der Veranstaltungen in Heidelberg:

22. Oktober, 20 Uhr, Pre-Event: ALOK, Performance in englischer Sprache, Kulturhaus Karlstorbahnhof, Saal, Am Karlstor 1, 69117 Heidelberg, Vorverkauf 29,60 Euro, Abendkasse 30 Euro, kostenlose Ticketaktion für strukturell benachteiligte Menschen, Infos zur Ticketaktion unter www.migrationhub-heidelberg.org, veranstaltet von Kulturhaus Karlstorbahnhof e.V., Queer Festival Heidelberg und Migration Hub Heidelberg. Ticketaktion gefördert vom Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg.

29. Oktober, 11 bis 13.30 Uhr und 14 bis 16.30 Uhr, Pre-Event: Selbstverteidigungstraining, Selbstverteidigungs- und Selbstbehauptungskurs für LSBTIAQ+, in der Volkshochschule Heidelberg, Bergheimer Straße 76, 69115 Heidelberg, Eintritt frei, Anmeldungen bis zum 25. Oktober 2022 an team@plus-rheinneckar.de, veranstaltet von PLUS e.V. und VHS Heidelberg.

7. November, 20 Uhr, Konzert, Mykki Blanco, im neuen Kulturzentrum Karlstorbahnhof, Marlene-Dietrich-Platz 3, 69126 Heidelberg, Vorverkauf 23 Euro, Abendkasse 24 Euro, veranstaltet von Kulturhaus Karlstorbahnhof e.V. und Queer Festival Heidelberg.

10. November, 20 Uhr, Poetry Slam, WORD UP! Poetry Slam – FLINTA* Special, im Kulturzentrum Karlstorbahnhof, Marlene-Dietrich-Platz 3, 69126 Heidelberg, Vorverkauf 8 Euro, Abendkasse 10 Euro, veranstaltet von Kulturhaus Karlstorbahnhof e.V. in Kooperation mit WORD UP! und SLAM ALPHAS mit Unterstützung des Amts für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg.

13. November, 14 bis 17 Uhr, Workshop für queere Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre, Religion und Queerfeindlichkeit, in den Räumlichkeiten des Internationalen Bund, Belfortstraße 2, 69115 Heidelberg, Eintritt frei, Anmeldung bis zum 7. November 2022 per E-Mail an queer-youth-heidelberg@ib.de, veranstaltet von Queer Youth Heidelberg und „gut so.“, Mannheims queerer Jugendtreff (in Trägerschaft von PLUS e.V.).

16. November, 19 Uhr, Vortrag, „Geschlecht“ vom Schädelvermessen bis zur Eugenik: Der Missbrauch der Biologie und die Idee von nur zwei Geschlechtern, in der Neuen Universität Heidelberg, Hörsaal 01, Universitätsplatz 1, 69117 Heidelberg, Eintritt frei, veranstaltet vom Inter*, Trans*, Frauen und Non-Binary Referat (IT‘s FuNReferat) des Studierendenrates der Uni Heidelberg.

18. November, 18 bis 21 Uhr, Workshop, Sexuelle Gesundheit – Steht mir zu!, in der Leitstelle Heidelberg, Emil-Maier-Straße 16, 69115 Heidelberg, Eintritt frei, Anmeldung per E-Mail an noah.duerr@aidshilfe-heidelberg.de, veranstaltet von der AIDS-Hilfe Heidelberg und PLUS e.V.

19. November, 11 bis 14 Uhr, HIV-/STI-Beratung und -testung, Samstags-Checkpoint TAW 2022, bei der AIDS-Hilfe Heidelberg, Rohrbacher Straße 22, 69115 Heidelberg, Eintritt frei, Anmeldung per Mail an noah.duerr@aidshilfe-heidelberg.de oder per Telefon unter 06221 19411, veranstaltet von der AIDS-Hilfe Heidelberg.

20. November, 11 Uhr, Filmvorführung und Gespräch, Mein Name ist Violeta, im Kino „Die Kamera“, Brückenstraße 26, 69120 Heidelberg, Eintritt frei, Anmeldung bis 19. November 2022 per E-Mail an info@gloria-kamera-kinos.de, veranstaltet von GLORIA Filmtheaterbetriebe in Kooperation mit PLUS e.V., der AIDS-Hilfe Heidelberg, dem Queeren Netzwerk Heidelberg und dem Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg.

Infos zum gesamten Programm der Trans*Aktionswochen Rhein-Neckar 2022 gibt es online unter www.heidelberg.de/lsbtiq und auf der Facebook-Seite der Trans*Aktionswochen unter www.facebook.com/transaktionswochen.