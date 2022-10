Heidelberg-Kirchheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim. Ein 21 Jahre alter Mann steht im dringenden Verdacht, am frühen Donnerstagmorgen einen 25 Jahre alten Mann mit Tötungswillen mit einem Messer verletzt zu haben. Nachdem die beiden Männer gegen 4:00 Uhr im Ankunftszentrum Patrick-Henry-Village im Zimmer eines der beiden Beteiligten in Streit geraten sein sollen, soll der 21-Jährige mit einem Messer auf sein 25 Jahre altes Opfer eingewirkt und diesem eine Stich- sowie mehrere Schnittverletzungen am Oberkörper und an den Armen zugefügt haben. Erst nachdem der Geschädigte Reizstoff versprühte, soll der 21-Jährige von ihm abgelassen haben.

Der Geschädigte sowie der Tatverdächtige, der noch am Tatort festgenommen werden konnte, wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkte beim Amtsgericht Heidelberg einen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung gegen den 21-Jährigen. Nach einer ambulanten Versorgung konnte der Tatverdächtige aus dem Krankenhaus entlassen und am Freitag der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt werden. Diese eröffnete ihm den Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Fachdezernats für Kapitaldelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern weiter an.