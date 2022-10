Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bis zuletzt wurde hart daran gearbeitet, die Übergabe des neuen Kulturzentrums im Süden Heidelbergs zu ermöglichen. Pünktlich am 21. Oktober 2022 hat nun Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner das Gebäude für den Umzug und die Möblierung an Karlstorbahnhof-Geschäftsführerin Cora Maria Malik übergeben. Der Karlstorbahnhof startet damit in die heiße Phase des Umzugs von seinem alten Stammgebäude in das neue Haus. Die Stadt Heidelberg setzt mit dieser Investition ein deutlich sichtbares Zeichen für eine vielfältige Kulturlandschaft.

„Der Neubau des Karlstorbahnhofs ist ein starkes Signal. Er zeigt, welchen hohen Stellenwert die Kultur in unserer Stadt genießt. Wir haben mehr als 20 Millionen Euro in die Hand genommen, um dem soziokulturellen Zentrum eine optimale Perspektive zu bieten. Es bildet das Herz des neuen Stadtviertels. Aus einem Militärgebäude wird ein offener Ort des Austauschs. Auch das ist ein Signal, das perfekt zu Heidelberg als weltoffener und stets neugieriger Stadt passt. Mein Dank gilt allen beteiligten Unternehmen und besonders der GGH, die das Projekt im Auftrag der Stadt Heidelberg gesteuert hat. Alle Beteiligten haben mit großem Einsatz dafür gesorgt, dass wir trotz aller Engpässe in der Baubranche das rundum erneuerte Haus heute für den Bezug durch seine neuen Nutzer freigeben können“, sagte Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner.

Rund 20 Millionen Euro hat die Stadt Heidelberg für den Um- und Neubau einer ehemaligen militärischen Reithalle in ein modernes Veranstaltungshaus investiert. Nach drei Jahren Bauzeit kann das soziokulturelle Zentrum Karlstorbahnhof am 28. Oktober 2022 nun den Kulturbetrieb dort aufnehmen.

„Es ist fantastisch, mit dem neuen Karlstorbahnhof einen Ort zu haben, an dem wir internationalen ebenso wie regionalen Künstlerinnen und Künstlern und auch dem Publikum ideale Bedingungen bieten können. Das Haus mit dem großzügigen Foyer und dem Marlene-Dietrich-Platz vor der Tür gibt uns außerdem die Möglichkeit, uns noch mehr zu öffnen. Wir können hier die verschiedensten Menschen dazu einladen, das neue Stadtquartier und unser Programm mitzugestalten“, freute sich Cora Maria Malik, Geschäftsführerin des Karlstorbahnhofs.

Fakten zum neuen Heidelberger Karlstorbahnhof

Gebäudeflächen

Bruttogrundfläche 5.850 m²

Bruttorauminhalt 29.914 m³

Nutzfläche 2.818 m²

Fläche Großer Saal 355 m²

Fläche Foyer 270 m²

Fläche Kinosaal 130 m²

Fläche TiK Theatersaal 165 m²

Fläche Klub 96 m²

Anzahl Besucherplätze

Sitzplätze Großer Saal 482 (8 Rollstuhlplätze)

Sitzplätze Kino 121 (2 Rollstuhlplätze)

Sitzplätze TiK Theatersaal 116 (2 Rollstuhlplätze)

Klub 200

Technische Gebäudeausrüstung

Schmutz- und Regenwasserleitungen 700 m

Trinkwasserleitungen 1.300 m

Heizungsleitungen 3.300 m

Heizleistung 220 kW

Sanitärobjekte 110 Stück

Lüftungsrohre 600 m

Lüftungskanäle 2.500 m²

Stellplätze

Pkw-Stellplätze 129 (öffentliches Parkhaus Nina-Simone-Straße)

Fahrradstellplätze 94

Fassade

Klinkerfassade Bestand 450 m² (Denkmalschutz)

Glasfaserbetonfassade Neubau 360 m²

Faserzementfassade Altbau 110 m²

Blechfassade 60 m²