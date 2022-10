Heidelberg-Bergheim – Ortung von gestohlenem Handy führte zur vorläufigen Festnahme

Heidelberg-Bergheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Samstag auf Sonntag verwickelten zwei zunächst unbekannte Männer einen 16-Jährigen in der Rohrbacher Straße in ein Gespräch. Der Jugendliche war gerade dabei sein Fahrrad aufzuschließen, als die beiden Männer ihn ansprachen. In der Folge entwickelte sich zwischen den Beteiligten ein Gerangel, im Rahmen dessen der 16-Jährige zu Boden stürzte. Diesen Moment nutzten die beiden Täter wiederum aus, um das Mobiltelefon des Jugendlichen zu entwenden. Der 16-Jährige, der unverletzt blieb, verständigte daraufhin die Polizei. Mithilfe der aktivierten Ortungsdienste an dem Mobiltelefon, gelang es den Einsatzkräften schließlich das Handy und somit die Täter zu lokalisieren. Beim Erblicken des Streifenwagens ergriffen die beiden Männer zunächst die Flucht. Diese konnten jedoch nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß im Bereich Carl-Friedrich-Gauß-Ring vorläufig festgenommen werden. Das gestohlene Mobiltelefon wurde sichergestellt und die beiden 20 und 26 Jahre alten Männer zur weiteren Abklärung auf das Polizeirevier gebracht.

