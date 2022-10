Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. „Nelson Schreck – Gruselkunde für Anfänger“ heißt das Buch, aus dem Lisa Engels am Mon-tag, 7. November um 14.30 Uhr in der Stadtbücherei Frankenthal liest. Nelson Schreck lebt in der Welt der Geister und ist Schüler an der Pumpkin High, um als „Gruselmeister” ausgebildet zu werden. Eines Tages lässt er sich mit seinem Widersacher Amadeus van Thom auf die Mutprobe ein, heimlich mit einem der Aufzüge der „Gruselbehör-de“ in die Menschenwelt zu reisen und etwas von dort mitzubringen. Die spannende und lusti-ge rund einstündige Lesung ist für Kinder ab neun Jahren geeignet. Kinder- und Jugendbiblio-thekarin Andrea Henn-Gangnus verspricht Grusel zum Mitfiebern und Mitlachen passend zu Halloween und trüben Novembertagen. Lisa Engels, die Medienwissenschaften und English Studies studiert hat, wurde 2017 und 2018 als Übersetzerin für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Die Eintrittskarten kosten drei Euro und können in der Stadtbücherei erworben werden. Wei-tere Informationen erhalten Interessierte telefonisch unter 0 62 33 89 630, per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich vor Ort (Montag 14 bis 18 Uhr, Dienstag, Donnerstag, Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 13 Uhr) in der Welschgasse 11.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail