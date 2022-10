Frankenthal – Konzerte in der Zuckerfabrik Rock mit Montez, Montezumas Revenge und Eternity

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, 28. Oktober, wird es rockig auf der Bühne der Zuckerfabrik: die Nachwuchs-bands Montez, Montezumas Revenge und Eternity spielen ab 20.15 Uhr. Einlass ist um 20 Uhr, der Eintritt kostet sechs Euro an der Abendkasse.

Mehr zu den Bands

Das Konzept des Bandprojektes Montez ist einfach, aber überzeugend: Sie covern mit viel Lust und Laune die dänische Hard-Rock/ Metal-Band Volbeat. Sonst nichts. Warum? Sie mö-gen den unverwechselbaren Stilmix von Volbeat, machen gern Livemusik, und beschallen das Publikum gern auf die etwas härtere Art. Die Jungs sind leidenschaftliche Musiker und haben in verschiedenen Projekten vor Montez über viele Jahre hinweg Band- und Bühnener-fahrung sammeln können – das aber immer nebenberuflich, aus Spaß an der Sache. Montezumas Revenge stehten für handgemachten leidenschaftlichen Alternative Rock, grati-niert mit Punk und einem leichten Metaltopping…ansprechend serviert für den gepflegten HardRock Fan. Musikalische Einflüsse der Hard- und Heavy Generation der 90iger prägen die Setlist der Band mit Songs von Stiltskin, Rage Against The Machine, Papa Roach, Judas Priest, 3 Doors Down, uvm… aufgemischt durch Kracher der Neuzeit von Rise Against, Milencollin, Airbourne, Ataris, Stone Sour, Danko Jones, etc.

Eternity – Monuments of Rock haben sich zur Aufgabe gemacht, ein möglichst breites Spekt-rum der Rockmusik abzudecken. Das bedeutet, das Repertoire an Songs ist eine Zeitreise von den 70ern bis heute. Wert legen Eternity dabei darauf, dass nicht unbedingt die Songs zum Tragen kommen die sowieso ständig zu hören sind oder oft gespielt werden, sondern eher die vielleicht schon oftmals etwas in Vergessenheit geratenen Perlen der Rockmusik die es verdient haben, dem Zuhörer wieder ins Gedächtnis gerufen zu werden. Die Band ist eine Neuformation, die Mitglieder jedoch können alle auf eine lange musikalische Laufbahn in ver-schiedenen Bands zurückblicken.



Mehr zu den Konzerten in der Zuckerfabrik

Das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Frankenthal fördert Nachwuchsbands und veranstaltet Livekonzerte. Diese finden im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende April in der Zuckerfab-rik statt. Bands können ihre Bewerbungen an Karsten Ferchow (kars-ten.ferchow@frankenthal.de) richten. Mehr Informationen unter www.frankenthal.de/kijub.