Ludwigshafen – Grausame Bluttat von Oggersheim stürzt Familie Sprengart in tiefe Trauer

Ludwigshafen – Oggersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Fassungslos und ohne Worte stehen Maya und Kurt Sprengart am Tatort in der Philipp Scheidemann Straße in Oggersheim, an dem Ort wo ihr Leben am 18.10.2022 einen nie mehr gut zumachenden Schicksalsschlag bekam. Um 12:20 Uhr stach ein 25jähriger Somalier erst ihren geliebten 20jährigen Sohn Jonas brutal nieder und trennte ihm den Unterarm ab, so dass er an den Verletzungen noch am Tatort verstarb. Nur wenige Meter weiter stach der Attentäter auch den Arbeitskollegen Sascha K., der ihm zu Hilfe geeilt war, ebenfalls auf grausame Art und Weise nieder. Sascha K. verstarb kurze Zeit später in einem Krankenhaus.

Der Vater und selbsttändige Malermeister Kurt Sprengart fand die beiden, die zu diesem Zeitpunkt ihrer Arbeit nachgingen, unmittelbar nach der Tat. Erst sah er seinen hochgeschätzten Mitarbeiter Sascha K. bevor er seinen Sohn in einer Blutlache erblickte. Für beide kam jede Hilfe zu spät.



Die Eltern und der Bruder von Jonas sowie die Tante stellten ein Bild an den Tatort. “Es sei ihnen wichtig, dass die Leute sehen was für ein toller Mensch Jonas war”, so der Vater. Einen besonderen Dank möchten die Angehörigen an ihre Nachbarin Dagmar V. aussprechen. Die Arzthelferin vom Haus der Gesundheit in der Gartenstadt, sorgte dafür dass sich eine Ärztin aus dem Ärztehaus sehr professionell um die Familie kümmerte.

Enttäuscht zeigen sich die Hinterbliebenen über die Politik, die bis zum Freitag keine persönliche Anteilnahme bekundete. Die Anteilnahme in der Öffentlichkeit hingegen ist riesengroß. Am organisierten Trauermarsch am Sonntag werden sie selbstverständlich teilnehmen.



In Gedenken an die Opfer des Attentats, findet am Sonntag, 23.10.2022 um 12:20 ein Trauermarsch statt. Treffpunkt ist die Philipp-Scheidemann Straße. Es soll dann gemeinsam zum Drogeriemarkt Rossmann in der Comeniusstraße gelaufen werden. Jeweilig an jedem Ort soll zum Gedenken an die Opfer eine Schweigeminute durchgeführt werden.

