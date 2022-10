Speyer – Jugendliche zündeln in öffentlicher Toilette

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Am 20.10.2022 um 19:55 Uhr zündelten ein 14-Jähriger und zwei 15-jährige junge Männer am Papierspender einer öffentlichen Toilette in einem Innenhof in der Maximilianstraße, wo sie von Zeugen bemerkt wurden. Die Jugendlichen entfernten sich daraufhin in Richtung des Altpörtels und wurden durch Polizeikräfte kontrolliert. Bei der Durchsuchung stellte sich heraus, dass der 14-Jährige und ein 15-Jähriger jeweils mit einem Einhandmesser bewaffnet waren. Die Jugendlichen erwartet ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung sowie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.