Mannheim – Raubüberfall in den Quadraten – Schmuck und Wertsachen aus PKW gestohlen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 19.00 Uhr im S-Quadrat der Mannheimer Innenstadt zu einem Raub zum Nachteil eines 55-Jährigen. Dieser kam nach mehreren Erledigungen an sein Fahrzeug zurück und legte seine Wertsachen sowie seinen zuvor beim Juwelier erworbenen Schmuck auf den Beifahrersitz. Er setzte sich anschließend in sein Fahrzeug und wollte dieses starten. Bevor er dazu kam, öffnete ein bislang unbekannter Täter die Beifahrertür und entwendete den dort abgelegten Schmuck. Der Täter flüchtete fußläufig durch die Quadratestadt in Richtung G/H Quadrate und weiter in unbekannte Richtung. Hierbei wurde er durch den 55- Jährigen verfolgt, der andere Passanten lautstark auf den Räuber aufmerksam machte. Der Unbekannte konnte dennoch entkommen. Während der Verfolgung begab sich ein weiterer bislang unbekannter Dieb an das unverschlossene Fahrzeug des 55-Jährigen und entwendete dort dessen Geldbeutel und Mobiltelefon.

Der unbekannte Schmuckräuber kann wie folgt beschrieben werden:

– männlich 1,80 m groß, nordafrikanisches Erscheinungsbild –

schlanke bis athletische Statur – Alter von 25-35 Jahren – oberen

Teil seines Kopfhaares hell gefärbt – beigefarbener Pullover

Zum anderen Täter liegt folgende Beschreibung vor:

– 20-30 Jahre

– afrikanisches Erscheinungsbild

– an den Seiten kurze Haare, Oberkopf längere dunkle Haare

Der genaue Diebstahlschaden ist derzeit noch unbekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter 0621 – 174 4444 zu melden.