Mannheim – Die Adler Mannheim haben das Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG verloren

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Adler Mannheim haben am Donnerstagabend gegen die Düsseldorfer EG mit 1:4 das zweite DEL-Heimspiel in Folge verloren. Die Gäste aus Düsseldorf gingen in der 7. Minute durch Brendan O’Donnell (6.15) mit 1:0 im ersten Drittel in Führung. Im Mitteldrittel erhöhten Justus Böttner (30.39) und Daniel Fischbuch (32.36) innerhalb von nur 127 Sekunden auf 3:0 für die DEG und sorgten für eine Vorentscheidung. Im Schlussdrittel traf Victor Svensson (41.03) in Unterzahl zum 4:0. Den Adler Mannheim gelang vor 7.126 Fans in der SAP Arena durch Matthias Plachta (59.09) kurz vor Spielende nur noch der Ehrentreffer zum 1:4-Endstand.

Die Adler Mannheim sind nach dem 12. Spieltag mit 21 Punkten auf den vierten Tabellenplatz zurückgefallen. In der DEL-Tabelle führt der EHC Red Bull München mit 28 Punkten vor den Fischtown Bremerhaven mit 25 Zählern.

Die Adler Mannheim spielen am Sonntagnachmittag auswärts bei den Eisbären Berlin, das Spiel wird live auf dem Fernsehsender ServusTV ab 15.15 Uhr übertragen. Die Eisbären Berlin sind schlecht in die neue Saison gestartet und liegen nach 11 Spielen mit 14 Punkten nur auf dem elften Tabellenrang.

Das nächste Heimspiel bestreiten die Adler Mannheim dann am nächsten Mittwoch (26.10) um 19.30 Uhr gegen die Iserlohn Roosters in der Mannheimer SAP Arena. Die Iserlohner sind mit nur 11 Zählern Tabellenletzter. Weitere Informationen über die Adler Mannheim gibt es unter www.adler-mannheim.de.

Text / Foto : Michael Sonnick