Ludwigshafen – OB legt Trauergebinde in Oggersheim nieder

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck hat am Freitag, 21. Oktober 2022, zwei Trauergebinde in den Farben der Stadt am Ort der Bluttat in Oggersheim niedergelegt, bei der zwei Menschen zu Tode gekommen waren. Mit den Blumengebinden, die Steinruck in der Philipp-Scheidemann-Straße anbrachte, drückt die Stadtverwaltung ihre Anteilnahme für die verstorbenen Opfer und deren Angehörigen aus.

Nach der Tat am Dienstag, 18. Oktober 2022, bei der zwei Menschen starben und eine weitere Person verletzt wurde, hatte die Oberbürgermeisterin für alle Dienstgebäude und Schulen im Ludwigshafener Stadtgebiet bis auf weiteres Trauerbeflaggung angeordnet. Steinruck ist in Gesprächen – unter anderem mit Kirchenvertreter*innen – um den Opfern in würdiger und angemessener Weise zu gedenken.

Stadt Ludwigshafen

Foto MRN News

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail