Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger in Oggersheim,

bestürzt und mit großer Betroffenheit empfingen wir am Dienstag, den 18.10.2022 die Nachricht von einem Angriff mit zwei Toten und zwei Schwerverletzten in Ludwigshafen-Oggersheim. Diese Tat verurteilen wir auf das Schärfste. Kein Grund auf dieser Welt legitimiert das willkürliche Attackieren und das Ermorden von Menschen. Hierzu sagt Allah in seinem heiligen Buch dem Koran sinngemäß: „… wer einen Menschen tötet, so ist es, als hätte er die gesamte Menschheit getötet und wer ein Menschenleben rettet, so ist es, als ob er die gesamte Menschheit errettet hätte.“

Als Menschen ist es unsere Aufgabe im Einklang unseres Verstandes, unserer Gefühle und unserem Gewissen für ein friedliches Miteinander innerhalb unserer Gesellschaft zu sorgen. Das gegenseitige Respektieren, Unterstützen und Helfen führt zu einem harmonischen und friedvollen Beisammensein.

Als muslimische Gemeinde stehen wir heute solidarisch hinter den Opfern und Hinterbliebenen und positionieren uns somit gegen jede Form von Hass und solcher Gräueltaten. Wir trauern um die Opfer dieses hinterhältigen Angriffes, fühlen mit den Angehörigen und schließen alle in unsere Gebete mit ein.

Als muslimische Gemeinde sprechen wir unser Beileid den Hinterbliebenen aus und erhoffen uns möglichst schnelle Genesung für alle Verletzen.

In Trauer und Verbundenheit,

ihre Gemeinde der DITIB Kocatepe Moschee

Quelle: DITIB Türkisch-Islamische Gemeinde zu Oggersheim e.V. Lu-Oggersheim