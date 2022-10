Schifferstadt – Suppenküche in Schifferstadt erhält Spende

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Auch in diesem Jahr wurde mit der Versteigerungsuhr am Obst- und Gemüsetag mit engagierter Bereitschaft der Besucherinnen und Besucher eine Spendensumme für einen guten Zweck zusammengetragen. In diesem Jahr geht die Spendensumme an die Suppenküche, die von der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde in Schifferstadt betrieben wird. Am Montag, 18. Oktober, überreichte Bürgermeisterin Ilona Volk den Scheck an Vertreterinnen des Suppenküchen-Teams. Die Spendensumme wird verwendet, um Kochzutaten für das angebotene Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen und kleine Aufmerksamkeiten zu besorgen. Ab dem 18. Oktober bis März 2023 öffnet die Suppenküche im Pfarrzentrum St. Jakobus ihre Türen jeden Dienstag von 13:30 bis 14:30 Uhr für alle Interessierte, insbesondere auch Alleinstehende. Mahlzeiten können mitgenommen werden, hierzu bittet das Team, einen Behälter mitzubringen.

Quelle: Text / Foto Stadtverwaltung Schifferstadt