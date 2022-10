Mannheim – Bandsupport Mannheim sucht neue Acts für die nächste Förderrunde!

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar

Das Förderprogramm für Newcomer*innen aus Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar sucht wieder neue Bands und Solokünstler*innen!



Bereits seit zehn Jahren unterstützt der Bandsupport Mannheim musikalische Talente auf ihrem Weg in die Professionalität. Jedes Jahr werden sechs Bands oder Solokünstler*innen für die einjährige Förderperiode ausgewählt. Die Newcomer*innen erhalten individuelle Bandcoachings von etablierten Musiker*innen aus der Mannheimer Musiklandschaft. Ziel des Bandsupport Mannheim ist es, ideale Rahmenbedingungen für die aufstrebenden Newcomer*innen zu schaffen und hochprofessionelle, maßgeschneiderte Strukturen für ihre weitere künstlerische Entwicklung und ihr Bandleben zu entwickeln. Neben der Produktion professioneller Bandfotos und Musikvideos will das Förderprogramm die Musiker*innen durch Workshops rund um das Musikbusiness auf professionelle Beine stellen und auf einen möglichen Berufseinstieg in die Musikindustrie vorbereiten.

„Es ist großartig, dass wir mit Bandsupport bereits seit so vielen Jahren die Entwicklung und den Erhalt der Musiklandschaft in Mannheim unterstützen dürfen. Es hat sich mittlerweile eine richtige Bandsupport-Community gebildet und wir beobachten immer öfter, dass ehemalige Teilnehmer*innen beruflich in der Musikindustrie Fuß fassen können“, sagt Beril Yilmam-Kohl (Beauftragte für Musik und Popkultur bei NEXT MANNHEIM).

„Mit Bandsupport eröffnen wir jungen Menschen außerdem individuelle Freiräume und unterstützen sie bei ihrer aktiven und selbstbestimmten Teilhabe am kulturellen Leben“, ergänzt Klemens Hotz von der Jugendförderung im Jugendamt und Gesundheitsamt.

Wer kann sich bewerben?

Bewerben können sich alle interessierten Musiker*innen im zwischen 14 und 27 Jahren, die bereits Erfahrungen im Verbund einer Band oder als Solokünstler*in gesammelt haben und über ein eigenes Songrepertoire verfügen.

Bewerbungen werden bis zum 31. Dezember 2022 entgegengenommen. Das digitale Bewerbungsformular ist unter www.bandsupport-mannheim.de und www.next-mannheim.de abrufbar. Alle Bewerber*innen, die sich für die zweite Auswahlrunde qualifiziert haben, werden zum anschließenden Live-Vorspiel eingeladen.

Hintergrund

Das Förderprogramm „Bandsupport Mannheim“ startete im Jahr 2012 und ist ein gemeinsames Programm der Beauftragten für Musik und Popkultur bei NEXT MANNHEIM (Beril Yilmam-Kohl), der Jugendförderung des Fachbereichs Jugendamt und Gesundheitsamt der Stadt Mannheim (Elena Gramatikov) und des Music Commission Mannheim e.V. Langjährige Kooperationspartner sind die städtische Musikschule, die städtischen Jugendhäuser Herzogenried, Waldpforte und Vogelstang und das Jugendkulturzentrum forum. Das Programm wird maßgeblich vom Kulturamt der Stadt Mannheim unterstützt.

Weitere Informationen zum Förderprogramm, der Jury und den Coaches unter:

www.bandsupport-mannheim.de und www.next-mannheim.de.

Quelle: Stadt Mannheim