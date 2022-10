Hemsbach – Lichtspiele-Seniorenkino in der Brennessel am 8. November

Hemsbach / Metropolregion Rhein-Neckar

„Der Nachname“ und Vorpremiere „Die goldenen Jahre“

Am Dienstag, den 8. November, geht es weiter mit dem bewährten Seniorenkino „Lichtspiele – Kino (nicht nur) für Senioren“ im Programmkino „Brennessel“. Gezeigt werden die beiden Komödien „Der Nachname“ und – als Vorpremiere – „Die goldenen Jahre“. Beide Filme beginnen zeitgleich jeweils um 14.30 Uhr, Einlass ist bereits ab 13.45 Uhr, denn vor dem Filmnachmittag öffnet auch das „B-Café“ direkt neben der Brennessel wieder seine Pforten. Dort werden zur Vorab-Stärkung Kaffee und Kuchen angeboten.

Konzept

Interessierten Kinogängern, die abends nicht mehr so lange unterwegs sein möchten oder können, qualitativ wertvolle und empfehlenswerte Filme zu präsentieren – das ist die Grundidee des Seniorenkinos „Lichtspiele“ in der Brennessel. Kinobetreiber Alfred Speiser hat bei der Programmplanung, unterstützt vom Seniorenrat der Stadt Hemsbach, wie immer auf eine gute Mischung geachtet, gemäß dem Anspruch des Kinos, seinen Gästen ein abwechslungsreiches und niveauvolles Filmprogramm und gleichzeitig auch einen angenehmen Nachmittag in gemütlicher Atmosphäre anzubieten. Dabei sind vorrangig ältere Menschen die Zielgruppe, aber nicht nur: Selbstverständlich sind alle Generationen willkommen. Zu den Filmen:

Der Nachname

Dorothea lädt ihre Tochter Elisabeth und ihren Sohn Thomas mit ihren jeweiligen Ehegatten zu einem Wochenendtrip auf ihre Finca auf Lanzarote ein, weil sie eine große Ankündigung zu machen hat. Die Stimmung ist jedoch angespannt, denn Stephan, Thomas, Elisabeth und Anna haben jeweils ihre eigenen Probleme – mit den Kindern, mit Geld, in der Ehe oder im Job. Als dann auch noch einige Geheimnisse gelüftet werden, eskaliert die Lage und es kommt zu Katastrophen, mit denen niemand gerechnet hat.

Die goldenen Jahre

Der Film erzählt von der frisch pensionierten Alice Waldvogel, die sich mit ihrem Mann Peter auf ein gemeinsames und ruhiges Leben nach der Pensionierung freut. Doch der Haussegen hängt innert kürzester Zeit schief, zu unterschiedlich sind ihre Vorstellungen für den neuen Lebensabschnitt. Auch die gemeinsame Kreuzfahrt auf dem Mittelmeer verläuft alles andere als harmonisch und so kommt Alice nach einem Landausflug kurzentschlossen nicht mehr an Bord zurück. Schließlich finden Alice und Peter den Mut, sich nochmals auf etwas ganz Neues einzulassen.

Mit diesem Film ist das Brennessel-Programmkino eines der ersten, die diesen außergewöhnlichen Film zeigen. Eine Kartenreservierung ist deshalb ratsam!

Info: „Der Nachname“ und „Die goldenen Jahre“ am Dienstag, 8. November, jeweils 14.30 Uhr, Einlass 13.45 Uhr ins B-Café, im Programmkino Brennessel, Landstraße 35. Eintritt: 7 Euro inklusive einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen. Kartenreservierungen unter Tel. 06201/43185 oder per E-Mail an: info@brennessel-kino.de. Mehr Infos unter https://brennessel-kino.de/

Quelle: Stadtverwaltung Hemsbach