Heidelberg – Vortragsreihe zum Thema Photovoltaik – Umweltamt bietet Online-Termine an

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wie kann ich meinen eigenen Solarstrom produzieren? Wie bekomme ich eine Photovoltaik-Anlage auf mein Dach und was muss ich dabei beachten? Ist eine solche Anlage dabei auch wirtschaftlich? Diese und viele weitere Aspekte rund um Photovoltaik werden in einer Online-Vortragsreihe vom Umweltamt der Stadt Heidelberg thematisiert. Verschiedene Experten und Energieberater geben Informationen und gehen dabei auf die diversen Einsatzmöglichkeiten ein.

Fünf Online-Termine von Oktober bis Dezember

Den ersten Vortrag über „Photovoltaik für Einfamilienhäuser“ hält Johannes Poetzsch am Dienstag, 25. Oktober 2022.

Am Dienstag, 8. November 2022, stellt Jens Neumann „Balkonkraftwerke“ vor.

Ingo Falk erklärt am Dienstag, 15. November 2022, die Grundlagen in „Photovoltaik für Einsteiger*innen“.

Am Dienstag, 22. November 2022, präsentiert Marcus Schluzy „Photovoltaik für Mehrfamilienhäuser“.

Felix Gudat geht am Dienstag, 13. Dezember 2022, speziell auf das Thema „Photovoltaik für Gewerbe“ ein.

Die Vorträge beginnen jeweils um 18 Uhr. Nach jedem Vortrag wird es genügend Raum für Fragen geben. Alle Termine stehen auf der Webseite www.heidelberg.de/sonnenstrom unter der Kategorie „Veranstaltungen“: Dort sind auch die Links zu finden, mit denen sich Teilnehmende zu Beginn der Online-Vorträge in die Veranstaltung einwählen können.

Klimawandel und Energiekrise erfordern einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien. Wer sich zu einer Photovoltaik-Anlage entschließt, leistet dazu seinen Beitrag und kann sich diese sogar durch die Stadt Heidelberg fördern lassen. Alle Information zum Förderprogramm sind unter www.heidelberg.de/klimageld zusammengetragen.

Infoveranstaltung am 26. Oktober im Stadtteil Emmertsgrund

Zusätzlich zu der städtischen Online-Vortragsreihe wird es auch einen Präsenztermin im Stadtteil Emmertsgrund geben. Der Stadtteilverein Heidelberg-Emmertsgrund organisiert mit der Unterstützung des Umweltamts eine Informationsveranstaltung über Balkonmodule am Mittwoch, 26. Oktober 2022, um 18.30 Uhr im Treff 22, Emmertsgrundpassage 22, 69126 Heidelberg-Emmertsgrund. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Presseinformation der Stadt Heidelberg