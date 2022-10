Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Rotary Club Heidelberg hat 30.000 Euro für ukrainische Schülerinnen und Schüler in Heidelberg gespendet. Das Geld soll für die Schulsportausrüstung eingesetzt werden und den Kindern und Jugendlichen eine Teilnahme am Sportunterricht und an sportlichen Aktivitäten rund um den Schulalltag ermöglichen. Derzeit werden an 29 öffentlichen und privaten Schulen im Heidelberger Stadtgebiet Geflüchtete aus der Ukraine unterrichtet.

Die Spende geht direkt an die Fördervereine der Schulen, die Unterstützungsbedarf bestätigt haben. Sie wurde am 18. Oktober 2022 von Prof. Dr. med. Andreas Unterberg und Prof. Dr. Frieder Hepp für den Rotary Club Heidelberg an der Geschwister-Scholl-Schule symbolisch an den dortigen Förderverein der Schule übergeben. Sozial- und Bildungsbürgermeisterin Stefanie Jansen dankte dem Rotary Club für sein außerordentliches Engagement: „Der Rotary Club Heidelberg bringt sich mit dieser großzügigen Spende an einer wichtigen Stelle ein. Durch sein Engagement werden Kinder und Jugendliche unterstützt, an Schul- und Freizeitaktivitäten teilnehmen zu können und Teil einer Gemeinschaft zu sein. Das ist angesichts dessen, was viele von ihnen seit der Flucht vor dem Krieg in der Ukraine entbehren müssen, ungemein wichtig.“

Die ukrainischen Schülerinnen und Schüler erhalten nun einen Gutschein in Höhe von 120 Euro, um unkompliziert und schnell die benötigte Ausrüstung für den Schulsport kaufen zu können. Prof. Andreas Unterberg, Präsident des Rotary Clubs Heidelberg, betonte: „Dem Rotary Club Heidelberg ist es ein großes Anliegen, die ukrainischen Kinder und Jugendlichen dabei zu unterstützen, Anschluss innerhalb der Schule zu finden und auch bei den zahlreichen Freizeitangeboten in Heidelberg soziale Kontakte knüpfen zu können. Sport ist hierfür ein guter Türöffner.“ Für den Vorstand des Fördervereins nahm stellvertretend Ayse Gül Yilmaz die Spende gerne entgegen.