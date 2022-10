Heidelberg – Kinderbeauftragte wollen sich auch in Ausschüssen des Gemeinderats einbringen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Heidelberger Kinderbeauftragten wollen künftig als beratende Mitglieder in ausgewählten Ausschüssen des Gemeinderats vertreten sein. Eine entsprechende Forderung aus den Reihen der Kinderbeauftragten hat in der Sitzung des Gemeinderats am 13. Oktober 2022 auch die Zustimmung des Gremiums gefunden. Die Verwaltung wird nun einen detaillierten Vorschlag zur konkreten Umsetzung ausarbeiten.

Stellvertretend für die 30 ehrenamtlich Tätigen in den Stadtteilen hatte die Kinderbeauftragte aus Bergheim Nora Schönberger im Bericht der Kinderbeauftragten unter anderem eine stärkere Einbindung in die gemeinderätlichen Ausschusssitzungen sowie regelmäßige institutionalisierte Treffen mit den Fraktionen gefordert. Ziel sei, dass die Perspektive der Kinder ein Querschnittsthema bei allen Gemeinderatsentscheidungen werde.

Schönberger erinnerte daran, dass in der Corona-Pandemie Familien mit am meisten unter den Maßnahmen gelitten und sie dennoch tapfer mitgetragen hätten. Grundsätzlich müsse jetzt aber gelten, dass Kinder Vorrang haben. Das betreffe die Belegung von Schwimmbädern und Turnhallen, die Ausgestaltung des Schulessens sowie Treffpunkte und nichtkommerzielle Räume für Kinder und Jugendliche in allen Stadtteilen. Am meisten am Herzen liege den Kinderbeauftragten aber die Verkehrssicherheit, ein sicheres Radwegenetz und sichere Fußwege. Positiv hob Schönberger die Einrichtung des Jungen Büros Heidelberg in der Verwaltung hervor. Hier werden Themen gebündelt, die Kinder und Jugendliche betreffen.

Ehrenamtliche Kinderbeauftragte gibt es seit 25 Jahren in Heidelberg. Sie sind jeweils zu zweit in allen Heidelberger Stadtteilen tätig. Die Kinderbeauftragten sind Bindeglied zwischen Stadtteil und Verwaltung und Ansprechpersonen für Familien mit Kindern sowie für Personen und Institutionen, die mit Kindern zu tun haben. Aufgabe der Kinderbeauftragten ist es, Anregungen an die Verwaltung weiterzugeben und Informationen von dort in den Stadtteil zu transportieren. Schwerpunkte der Arbeit der Kinderbeauftragten sind sichere Verkehrswege, Spielflächen und Freizeitangebote sowie die familienfreundliche Stadtentwicklung.