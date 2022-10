Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Betriebe, die Speisen und Getränke „to go“ verkaufen, müssen ab 1. Januar 2023 neben Einweg- auch Mehrwegbehälter für Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten. Schon seit 3. Juli 2021 sind Einwegprodukte aus Kunststoff oder biologisch abbaubaren Kunststoffen verboten. Im Gegensatz zu Mehrwegsystemen für Getränke sind Mehrwegsysteme für Speisen bisher deutlich seltener anzutreffen. Auch in Heidelberg bieten aktuell nur wenige Betriebe Speisen „to go“ in Mehrwegbehältern an.

Die Stadt Heidelberg wird die Heidelberger Unternehmen bei der Umstellung auf Mehrweg begleiten und unterstützen – unter der Federführung des Amtes für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft sowie der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Heidelberg. Diese Information hat der Gemeinderat am 13. Oktober 2022 zur Kenntnis genommen. Das Ziel ist, in Heidelberg Mehrwegsysteme breit einzuführen.

Informationstermin für Betriebe am Dienstag, 8. November 2022

Beide Ämter werden interessierten Betrieben beratend zur Seite stehen. Die Stadt plant einen Informationstermin am Dienstag, 8. November 2022, von 9.30 bis 11.30 Uhr. Hier können die Heidelberger Betriebe die verschiedenen Pfandsysteme kennenlernen. Sie erfahren, welche Systeme auf dem Markt sind und wie eine Umstellung unproblematisch gelingen kann. Zudem gibt es praktische Hinweise zu den hygienischen Voraussetzungen sowie zur Umsetzung im betrieblichen Alltag.

Die Veranstaltung wird hybrid angeboten, sie kann also digital oder vor Ort im Neuen Sitzungssaal des Rathauses, Marktplatz 10, 69117 Heidelberg, besucht werden. Um Anmeldung bis Mittwoch, 26. Oktober 2022, per E-Mail an vielmehr@heidelberg.de wird gebeten.