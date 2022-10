Edenkoben – U13-Juniorinnen gewinnen Regionalturnier in Saarbrücken

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch, den 19.10.22 im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 19:00 Uhr streifte ein bislang unbekannter Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug einen in der Sandstraße in Germersheim geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. An dem PKW entstand ein Streifschaden an der rechten Fahrzeugseite. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ... Mehr lesen »