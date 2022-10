Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Auch in diesem Jahr wurde mit der Versteigerungsuhr am Obst- und Gemüsetag mit engagierter Bereitschaft der Besucherinnen und Besucher eine Spendensumme für einen guten Zweck zusammengetragen. In diesem Jahr geht die Spendensumme an die Suppenküche, die von der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde in Schifferstadt betrieben wird. Am Montag, 18. Oktober, überreichte Bürgermeisterin Ilona ... Mehr lesen »