Eberbach – Am Ende des Tages darf sich jeder als Held fühlen

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis. Team der Zentralen Notaufnahme ist beim Apfel Tag mit einem Stand vertreten, an dem die Bürger Reanimation üben können „Oh ja, das will ich auch mal versuchen“ – die achtjährige Mia aus Eberbach zögert keine Sekunde, um dem Dummy, der vor ihr liegt, Reanimationshilfe zu geben. „Das machst du richtig gut, genau so läuft eine Wiederbelebung ab. Toll!“, lobt Vivienne Reutzel. Es ist das erste Mal, dass das Team der Zentralen Notaufnahme der GRN-Klinik Eberbach mit einem Workshop beim Apfel Tag vertreten ist – und auf Anhieb ist die Aktion ein voller Erfolg. „Es waren bestimmt mehr als 100 Bürgerinnen und Bürger, die daran teilgenommen und sich als Lebensretter versucht haben“, freut sich Magdalena Dietz, Ärztliche Leiterin der Zentralen Notaufnahme. Es sei zudem spannend gewesen zu beobachten, dass vor allem Kinder keine Berührungsängste gehabt hätten, auch mal selbst aktiv zu werden. „Erwachsene mussten da schon mehr dazu aufgefordert werden, haben aber im Verlauf oft von eigenen Erlebnissen in Bezug auf bewusstlose Menschen erzählt mit der Aussage: „Hätte ich das damals gewusst…`”

Erstaunlich sei jedoch gewesen, wie wenig Wissen teilweise bei erwachsenen Interessenten da sei: „Alle Kinder wussten zum Beispiel die Notrufnummer 112, bei den Erwachsenen war dies nicht immer der Fall“. Auch die Aussage von den Großen „Ich kann das, ich habe mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht” habe immer wieder vom Team der Zentralen Notaufnahme berichtigt werden müssen, da man mit einem Erste-Hilfe-Kurs eine Wiederbelebung eben nicht gewährleisten könne, sondern dies immer wieder trainieren müsse. Magdalena Dietz freut sich jedenfalls über den guten Zuspruch und auch, dass das Interesse der Bevölkerung am Training über den Apfel Tag hinausgegangen sei. „Wir sind von vielen Leuten angesprochen worden, ob wir mal in die Schule oder – zum Beispiel – in den Sportverein kommen könnten, um vor Ort Schulungen durchzuführen“. Am Ende des Tages also allenthalben zufriedene Gesichter und bei denjenigen wie Mia, die sich am Dummy an der Wiederbelebung versucht hat, das gute Gefühl, im Notfall als Lebensretter helfen zu können und sich als Held fühlen zu dürfen.

Weitere Information unter www.grn.de/eberbach/klinik/notfallambulanz