Bad Dürkheim – mit Schraubzwinge bedroht

Bad Dürkheim/Landkreis Bad Dürkheim. Am 19.10.2022 gegen 08:00 Uhr bedrohte ein männlicher Täter auf dem Gelände eines Autohauses in der Weinstraße in Herxheim am Berg, mit einer Schraubzwinge mehrere Mitarbeiter. Über Notruf wurde eine Person gemeldet, die sich aggressiv verhalten und dem Geschäftsführer und den Mitarbeitern des Autohauses mit einer Schraubzwinge drohte, diese umzubringen. Weiterhin beleidigte er sie mit üblen Schimpfworten. Beim Eintreffen der Streife vor Ort, konnte der 61-Jährige auf einem Feld in der Nähe des Autohauses gestellt und in Gewahrsam genommen werden. Ermittlungen ergaben, dass der 61-Jährige zuvor einen Stellplatz für sein Wohnmobil auf dem Gelände des Autohauses angemietet hatte. Da der Mietvertrag jedoch gekündigt wurde, kam es in den letzten Tagen zu Streitigkeiten zwischen den Parteien, die nun in einer Bedrohungssituation mündeten. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der 61-Jährige, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, war in der zurückliegenden Woche bereits wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und diversen Betrugsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. In einem Fall konnte bei der Personendurchsuchung ein Küchenmesser sichergestellt werden, dass er bei sich trug. Im Nachgang teilte das Autohaus noch mit, dass der Mann auch noch mehrere auf dem Gelände abgestellte Fahrzeuge mutwillig beschädigt hatte. Die Höhe des Sachschadens steht hier noch nicht fest. Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde er in eine spezialisierte Klinik verbracht. Gegen ihn wird nun neben den bereits bekannten Delikten nun auch wegen Bedrohung und Beleidigung ermittelt.

