Worms / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

In der Zeit vom 17.10.2022, 20:30 Uhr bis 18.10.2022, 08:00 Uhr wurden an zwei auf einem Parkplatz an der Rheinstraße geparkten Fahrzeugen die Katalysatoren herausgeschnitten und entwendet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.