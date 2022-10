Sinsheim – Die TSG Hoffenheim ist nach #Pokalsieg gegen Schalke im DFB-Achtelfinale

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die TSG 1899 Hoffenheim hat mit einem überlegenen 5:1-Heimsieg gegen den FC Schalke 04 am Dienstagabend das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht. Vor 15.633 Zuschauern in der Pre Zero-Arena in Sinsheim gingen die Hoffenheimer bereits in der 5. Minute durch Munas Dabbur mit 1:0 in Führung. Angelino erhöhte in der 16. Minute auf 2:0 für die TSG und mit seinem zweiten Treffer sorgte Dabbur (43.) mit dem 3:0 kurz vor der Halbzeitpause für die Vorentscheidung. In der zweiten Hälfte baute der Ex-Schalker Ozan Kabak (51.) und Pavel Kaderabek (63.) die Führung auf 5:0 aus. Den Gästen aus Gelsenkirchen gelang durch Dominick Drexler in der 69. Minute nur noch der Ehrentreffer zum 1:5-Endstand. Nach der Pokalniederlage haben die Schalker am Mittwochvormittag ihren Trainer Frank Kramer entlassen.

Bereits am Samstag, 22. Oktober um 15.30 Uhr, bestreitet die TSG Hoffenheim das nächste Bundesligaspiel. Der Rekordmeister FC Bayern München kommt in die Pre Zero-Arena nach Sinsheim. Mit einem Sieg gegen die Bayern können die Hoffenheimer den FC Bayern in der Tabelle sogar überholen. Der FC Bayern München liegt nach dem 10. Spieltag mit 19 Punkten hinter Union Berlin (23 P.) auf dem zweiten Tabellenplatz, die Hoffenheimer sind mit 17 Zählern Tabellenvierter. Weitere Informationen über die TSG 1899 Hoffenheim gibt es unter www.tsg-hoffenheim.de.

Text Michael Sonnick