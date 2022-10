Mannheim – Öffentliche Auseinandersetzung um Trauerbekundung beim SV Waldhof

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Stellungnahme SV Waldhof Mannheim und Stadionsprecher

Bei unserem heutigen Spiel im DFB Pokal gegen den 1. FC Nürnberg wurde die Aufstellung durch unseren Stadionsprecher Stephan Christen zwei verstorbenen Personen gewidmet. Die Nennung einer dieser Personen sorgte verständlicherweise in Fankreisen und den Medien für Verwunderung Diese Aktion war vor der Partie nicht mit den Verantwortlichen des SV Waldhof Mannheim 07 abgesprochen. In einer ersten Aufarbeitung versicherte uns Stephan Christen die Personen und deren Vita nicht gekannt zu haben. Er wollte wie in den 29 vorangegangen Jahren üblich, ihm privat zugetragene Wünsche eigenständig erfüllen.

Um für die Zukunft klare Regelungen zu schaffen, welche Personen genannt werden, eine Gedenkminute erhalten und in welchen Fällen ein Trauerflor von der Mannschaft getragen wird, werden wir mit dem Ehren und Ältestenrat des SV Waldhof Mannheim 07 e.V. in den Austausch gehen.

Selbstverständlich distanzieren sich der SV Waldhof, sowie unser Stadionsprecher, weiterhin von rechtsradikalem Gedankengut. Am heutigen Tag sollte das Pokalspiel für alle Waldhöfer im Vordergrund stehen, daher bitten wir die Notwendigkeit dieser Stellungnahme zu entschuldigen. Wie gewohnt werden wir auch weiterhin positive Zeichen für Vielfalt setzen.

Quelle SW Waldhof / Mannheim (Stand 23.04)