Mannheim – Nachtwandel im Jungbusch – Hafenkirche wieder mit dabei

Nachtwandel mit buntem Programm in der Hafenkirche

Hafenkirche im Jungbusch lädt am 28. und 29. Oktober ein zu viel Musik, zu Let’s cook together und zum Abtauchen bei der BLAU:PAUSE

(19.10.2022, Mannheim) Beim beliebten Kunst- und Kulturfest in Mannheims Hafen-Kiez ist auch die Hafenkirche wieder mit dabei. Wenn der Stadtteil Jungbusch am letzten Oktoberwochenende seine Vielfalt ins Licht rückt, lädt die Hafenkirche bis 24 Uhr zu einem bunten Programm ein, das an beiden Abenden blau ausgeleuchtet endet.

„Der Jungbusch hat einen ganz eigenen Puls, der auch bei uns in der Hafenkirche schlägt“, sagt Pfarrer Florian Binsch von der CityGemeinde Hafen-Konkordien, der die Ankerstelle an der Hafenkirche für junge Erwachsene und die Evangelische Hochschulgemeinde betreut. „Im Kiez verbinden sich so viele Lebenswelten, zu denen wir mit unserem Programm rund um die Hafenkirche in der Kirchenstraße 11 dazugehören“.

Der weitläufige Innenhof sowie der besondere Innenraum der in den frühen 1950er Jahren errichteten Hafenkirche laden die Nachtschwärmer:innen ein mit einem vielseitigen Kulturprogramm. Es gibt viel Musik von Singer-/Songwritern, eine musikalische Reise durch Bulgarien, eine kulinarische Einladung sowie an beiden Abenden von 22 bis 24 Uhr einen entschleunigenden musikalischen Ausklang in der blau ausgeleuchteten Kirche. Während des Nachtwandels gibt es Ausschank in der Hafenkirche.

Freitag: Von der Vorderpfalz bis nach Amerika und zur BLAU:PAUSE

Am 28. Oktober um 19 Uhr eröffnet „Fabi Unplugged“ den Nachtwandel-Abend in der Hafenkirche. Der aus der Vorderpfalz stammende Singer-/Songwriter bringt Selbstkomponiertes und Coversongs von den 80er bis in die 2000er Jahre mit, die zum Tanzen und Mitsingen einladen.

Um 20:30 übernimmt „Georg Bauss Band – American Music Experience“ die Bühne zu einer Reise durch die USA des 20. Jahrhunderts, bei der es um rastlose Cowboys, Güterzüge, den Mississippi und Bluesgiganten geht.

Von 22 bis 24 Uhr heißt es bei der BLAU:PAUSE abtauchen in blaues Licht und entschleunigende Musik von dem Elektronisch-Akustischen Ensemble mit Julian Maier-Hauff (Horns, Effects), Arno Krokenberger (Orgel) und Dominik Jahn (Synths). „Bei diesem musikalisch-visuellen Tauchgang kann man mitten im Nachtwandel-Trubel abschalten, zu sich kommen und über sich hinausschweifen – möglicherweise färbt dabei etwas vom Paradies ab“, kündigt Pfarrer Florian Binsch an.

Samstag: Bulgarien, Let’s cook together, Singer-Songwriter und BLAU:PAUSE

Der 29. Oktober startet von 18 bis 18:45 Uhr mit einer musikalischen Reise durch Bulgarien: Dann singt der Frauenchor “Die bulgarischen Stimmen Mannheims” mit Teilnehmerinnen und Mitarbeiterinnen des Integrationsprojektes QUIZMA der BIOTOPIA Arbeitsförderungsbetriebe Mannheim gGmbH in Kooperation mit KulturQuer QuerKultur Rhein-Neckar e.V.

Von 19 bis 21 Uhr dreht sich alles um Singer-Songwriter und das Projekt „Let’s cook together“, bei dem in Kooperation mit dem Diakonischen Werk Mannheim seit 2015 Menschen in ihrer Vielfalt zum Kochen und Essen zusammenkommen. Motto ist, voneinander zu lernen, miteinander zu genießen und Geschichten zu teilen. Dabei ist gemeinsam mit Geflüchteten ein eigenes Kochbuch entstanden. Für Livemusik sorgen dabei von 19 bis 20:15 Uhr die Singer-Songwriter „Fabi unplugged“ und anschließend von 20:30 bis 21 Uhr „Dr. Kolibri“ aus dem Jungbusch: der promovierte Linguist bringt Politisches, Satirisches, Absurdes und auch Kitschiges mit. Von 21 bis 22 Uhr übernimmt dann „Jung Rev.“, mit seinen Songs zu seiner biografischen Geschichte von der Straße bis zum Gospelrapper. Zum Ausklang erstrahlt die Hafenkirche dann von 22 bis 24 Uhr wieder in blauem Licht, und sorgt mit der BLAU:PAUSE für Entschleunigung mit Julian Maier-Hauff (Horns, Effects) und Simon Seeleuther (Guitar, Effects).

Das Programm der Hafenkirche gibt es unter ankerstelle.net/nachtwandel/

Das gesamte Nachtwandelprogramm gibt es unter www.nachtwandel-im-jungbusch.de

Quelle: Evangelische Kirche Mannheim