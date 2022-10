Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Sportregion Rhein-Neckar e.V.) – Rund vier Wochen vor dem feierlichen Galaabend im Mannheimer Rosengarten stehen nun die jeweils drei Nominierten für die insgesamt neun Kategorien beim SportAward Rhein-Neckar fest und spiegeln eindrucksvoll sowohl die sportliche Vielfalt im Breitensport als auch die Topleistungen im Spitzensport aller Ath- let:innen, Trainer:innen, Teams und Vereine in der Metropolregion Rhein- Neckar. Über die Nominierten und den Ablauf des Galaabends informierte die Sportregion Rhein-Neckar e.V. nun im Technischen Rathaus Mannheim.

„Neben den großartigen Erfolgen unserer Athletinnen und Athleten würdigen wir

insbesondere auch den Breitensport und die vielen Ehrenamtlichen. Denn ohne

diese Basis wären die Spitzenleistungen am Ende nicht möglich. Beim SportA-

ward Rhein-Neckar wird unsere Metropolregion vereinsübergreifend, grenz-

übergreifend und städteübergreifend gelebt“, sagte Prof. Dr. Eckart Würzner,

Vorsitzender der Sportregion Rhein-Neckar e.V. und Oberbürgermeister der

Stadt Heidelberg.

„Vergangenes Jahr konnten wir zum ersten Mal Gastgeber des SportAwards

Rhein-Neckar sein und freuen uns, dass der Galaabend nun erneut in Mann-

heim gefeiert wird. Der Austausch und die Vernetzung mit den ganz unter-

schiedlichen sportlichen Talenten ist inspirierend und zeigt die große Vielfalt, die

die Region auf sportlicher Ebene zu bieten hat. Dafür unterstützt die Stadt

Mannheim die Sportregion Rhein-Neckar mit einer Projektförderung für den

Auszeichnungsabend in Höhe von 7.500 Euro“, ergänzte Mannheims Sportbür-

germeister und stellvertretender Vorsitzender der Sportregion Rhein-Neckar e.V.

Ralf Eisenhauer.

Die elf Sportjournalist:innen der Region, die die Fachjury für die Kategorien TOP

Talent (U19), TOP Trainer:in, TOP Mannschaft, TOP Sportlerin und TOP Sport-

ler bildeten, reichten im ersten Schritt ihre Vorschläge für diese Kategorien ein.

In Schritt zwei traf man sich dann im Berggasthof Königstuhl zur gemeinsamen

Sitzung. Hier wurden die Vorschläge in der Runde nochmal präsentiert und in-

tensiv diskutiert, bevor jedes Jurymitglied in jeder Kategorie ‚geheim‘ fünf, drei

und einen Punkt/e vergab. Die drei Punktbesten in jeder Kategorie sind nun die

drei Nominierten (siehe unten), die Gewinner:innen bleiben bis zur Award-Night

am 14.11. geheim und werden erst im Rahmen der großen Bühnenshow im Mo-

zartsaal bekanntgegeben.

Ähnlich ist das Verfahren bei der Auswahl der jeweils drei Nominierten in den

Kategorien TOP Vorbild Ehrenamt und TOP Vorbild Verein. Für diese ganz ge-

zielt an den Breitensport gerichteten Awards zeichnet eine Jury aus renommier-

ten Sportfunktionären verantwortlich.

Ganz öffentlich verlief wie bewährt die Wahl des engelhorn sports Publikums-

lieblings. Hier konnte zunächst jeder über die Award-Webseite sein Sportidol

vorschlagen, danach waren die Sportfans der Region aufgerufen, an gleicher

Stelle ihre Stimme abzugeben. Neuer Rekord: Am Voting nahmen 6.095 Sport-

freunde teil, fast dreimal so viele wie noch im Vorjahr!

Über den Gewinner des Lifetime Awards entscheidet der Vorstand der Sportre-

gion Rhein-Neckar e.V., hier gibt es keine Nominierten und der/die Gewinner:in

wird ebenfalls am 14.11. bekanntgegeben und geehrt.

Die (Vor-)Entscheidungen sind also gefallen, trotzdem bleibt es spannend, wer

nun die begehrten goldenen Trophäen in Händen halten darf. Dieses Geheimnis

wird am 14. November im Mannheimer Rosengarten gelüftet, wo alle Familien,

Freunde, Vereinsmitglieder und Fans herzlich willkommen sind.

Dabei hat die rund zweistündige Bühnenshow rund um die Award-Verleihung

noch einiges mehr zu bieten: Beim SportAward Rhein-Neckar gibt sich das „who

is who“ der Sportwelt die Ehre. Das beginnt bei dem Moderatoren-Duo Cristina

Klee (Radio Regenbogen) und Norbert König (ZDF) bis hin zu den namhaften

Laudator:innen. Für diese Aufgabe haben bereits u.a. SV Sandhausen Kapitän

Dennis Diekmeier, Award-Gewinner 2021 als engelhorn sports Publikumslieb-

ling sowie der ehemalige Adler Kapitän Marcus Kink und die Kommentatoren-

Legende Marcel Reif zugesagt, ebenso die Kajak-Olympiasiegerin Nicole

Reinhardt und Dressur-Ikone Hannelore Brenner.

Und auch das Show-Programm, mit tatkräftiger Unterstützung von Entertain-

ment-Partner Palazzo Mannheim, wird keine Wünsche offenlassen. Hier prä-

sentieren die Veranstalter ein wahres Show-Feuerwerk mit Sänger Juan Geck

(bekannt aus „The Voice of Germany“), „Schlangenfrau“ Cristina Garcia, den

Worldgames-Gewinnern im Rock’n’Roll Michelle Uhl und Tobias Bludau,

BMX-Akrobat Jonathan Rossi sowie Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye (MTG

Mannheim), die „ganz nebenbei“ eine mehr als talentierte Sängerin ist. Dazu

präsentieren sich das Team Deaf und das Team Paris der Metropolregion

Rhein-Neckar verdientermaßen auf großer Bühne und vor großem Publikum.

Die Gäste des SportAward Rhein-Neckar können sich am 14. November im

Mannheimer Rosengarten zudem auf viele kulinarische Genüsse freuen, auf die

zum Mitmachen einladenden Aktionsstände der Award-Partner und last but not

least auf die Sportler-Party mit Cocktails und DJ Mo im Ella & Louis

Das Beste: Im Rosengarten benötigen die Award-Besucher lediglich ihr Ticket,

kein Geld. Denn im Eintrittspreis sind Garderobe, Speisen und Getränke, die

Party sowie Gastgeschenke bereits enthalten. Zudem gibt es keine VIP-Berei-

che, alle Sportlerinnen, Sportler und prominenten Gäste stehen dem Publikum

für kleine Gespräche und Selfies in der Regel gerne zur Verfügung.

Alle Infos zur Award-Night sowie Tickets für 79,00 Euro, 89,00 Euro und

99,00 Euro (alles inklusive) gibt es auf www.sportawardrheinneckar.de

19. Oktober 2022 / S.I.M. Marketing

Initiator

Sportregion Rhein-Neckar e.V.

Veranstalter

S.I.M. Marketing, Simone Schulze

Projektleiter: Frank Schlageter

Ort & Datum

Montag, 14. November 2022, Congress Center Rosengarten Mannheim

Webseite

www.sportawardrheinneckar.de

Facebook

Sportawardrheinneckar

Instagram

Sportaward_rhein_neckar