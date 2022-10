Hockenheim – Wo bleibt der Mensch???

nsc Hockenheim / Metropolregion Rhhein-Neckar(red/ak) – Mit dem Thema Künstliche Intelligenz und ihrem Verhältnis zum Menschen beschäftigen sich drei Referenten bei den kommenden Humanismus-Tagen im Hockenheimer Wasserturm. Die beliebte Veranstaltungsreihe findet im November ihre Fortsetzung, nachdem sie im vergangenen Jahr coronabedingt ausfallen musste.

Am 5., 12. und 19. November sprechen jeweils ab 17 Uhr Werner H. Heussinger, Prof. Dr. Dr. Christoph Cremer und Prof. Dr. Hans-Peter Meinzer über die unterschiedlichsten Aspekte künstlicher Intelligenz in Bezug auf den Menschen.

Zeitreise bis zum Posthumanismus

Heussinger war Lehrbeauftragter, Mitbegründer und Vorstand einer börsennotierten Unternehmensgruppe – er sagt: „Die Digitalisierung der Persönlichkeit als Konsumware ist längst Realität.“ Sein Vortrag am 5. November ist eine Zeitreise, die im Posthumanismus endet und ein Appell an alle, sich selbst nicht aus den Augen zu verlieren. Der ehemalige Leiter der Abteilung Medizinische und Biologische In- formatik am Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg Hans- Peter Meinzer, beleuchtet am 12. November die Fragestellung „Wird uns „Künstliche Intelligenz“ Türen öffnen, die wir heute noch gar nicht sehen können, oder befinden wir uns auf einem Irrweg?“

Nach einer humorvollen Einleitung zur Geschichte der Künstlichen Intelligenz und der IT geht es am 19. November im Vortrag von Christoph Cremer, Professors für Angewandte Optik und Informati- onsverarbeitung an der Universität Heidelberg und Mitglied der Goe- the-Gesellschaft Heidelberg, zur Sache: Er berichtet über die heute bereits gegebenen Möglichkeiten und die zu erwartenden Perspekti- ven – darunter dunkle wie den totalen Überwachungsstaat, aber durchaus auch einige helle.

Ausstellung dreht sich um Wasser

Im Wasserturm selbst befindet sich zudem die Ausstellung „Faszina- tion Wasser“ von Dr. Letizia Mancino. Die gebürtige Römerin und promovierte Architektin hat viele Talente, darunter das Malen und Schreiben. Als Vorsitzende der Heidelberger Goethe-Gesellschaft or- ganisiert sie mit Begeisterung kulturelle Zusammentreffen – bei- spielsweise zu philosophischen und sozial relevanten Fragen.

Die Ausstellung kann an den Veranstaltungstagen von 15 bis 16:30 Uhr besichtigt werden. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 17:00 Uhr. Einlass ist ab 16:30 Uhr. Die Anzahl der Plätze ist be- grenzt, daher bitten wir um Anmeldung unter humanismus@stadt- werke-hockenheim.de oder unter der Telefonnummer 06205 2855- 537.