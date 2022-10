Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Fantastisch-schauriges Kaleidoskop: »Les Contes d’Hoffmann« feiert im Marguerre-Saal Premiere – Text von Jules Barbier, nach dem Drama von Barbier und Michel Carré in französischer Sprache mit deutschen Übertiteln – Am Sonntag, den 30. Oktober 2022 um 18:00 Uhr feiert Jacques Offenbachs fantastische Oper »Les Contes d’Hoffmann« (»Hoffmanns Erzählungen«) in der Inszenierung von Andrea Schwalbach im Marguerre-Saal Premiere. Die musikalische Leitung der ersten Musiktheaterpremiere der Spielzeit übernimmt GMD Elias Grandy.

Mit »Les Contes d’Hoffmann« schuf Jacques Offenbach dem deutschen Romantiker E. T. A. Hoffmann ein musikalisches Denkmal zwischen Komik, Düsternis und schaurigen Abgründen: Der Dichter Hoffmann wartet auf die von ihm angebetete Sängerin Stella. Indem er Geschichten über drei andere Frauen erzählt, versucht er seine unglückliche Liebe zu verarbeiten. Realität und Fiktion vermischen sich. Zu jeder der Frauen, der seelenlosen Automatenfrau Olympia, der gefühlvollen Sängerin Antonia und der verführerischen Kurtisane Giulietta, tritt Hoffmann in eine (fiktive) Beziehung und durchlebt so wiederholt sein Scheitern. Mit der französischen Leichtigkeit und den feinen Melodien der Musik Offenbachs liegt das Expressive und Tragische der Handlung direkt neben dem Heiteren. Wie in einem Kaleidoskop verbinden sich die episodenhaften Schauergeschichten zu einem facettenreichen Meisterwerk. Nach mehreren pandemiebedingten Verschiebungen ist Offenbachs Oper nun mit einem großen Solist*innen-Ensemble, Opernchor und Extrachor sowie dem Philharmonischen Orchester Heidelberg im Marguerre-Saal zu erleben. Regisseurin Andrea Schwalbach inszeniert die komplexe Erzählung um E. T. A. Hoffmann und seine unglückliche Liebe als eine geschlossene Gesellschaft der Exzentriker*innen. Die Figur der Stella wird sichtbar gemacht und auf der Bühne von Schauspielerin Katharina Ley verkörpert. Zu hören sind außerdem unter anderem Theresa Immerz als Olympia, Alyona Rostovskaya als Antonia, Zlata Khershberg als Giulietta und Zurab Zurabishvili als Hoffmann. Mit einem Bühnenbild von Anne Neuser und Kostümen von Alexandre Corazzola entsteht ein Kunstzirkel, in dem Kunst der Lebensinhalt ist und Rausch die Währung. Kann wahre Kunst nur aus Schmerz entstehen?

Weitere Informationen sowie Karten unter www.theaterheidelberg.de oder an der Theaterkasse, Theaterstraße 10; 06221 | 58 20 000; tickets@theater.heidelberg.de