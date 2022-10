Viernheim – Einbruch in von Fastnachtsclub als Lager genutzten Bunker

Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am 17.10.2022 gegen 19:00 Uhr wurde ein 30-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Mannheimerstraße in Bad Dürkheim verletzt. Der 30-Jährige befuhr die Mannheimer Straße mit seinem Transporter in Fahrtrichtung A650. Auf Höhe der Kreuzung Mannheimer Straße / Gutleutstraße wollte er nach links in die Gutleutstraße abbiegen. Da die Straßenbahn ... Mehr lesen »