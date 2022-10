Speyer – Zwei Schlägereien zwischen Jugendlichen und Heranwachsenden

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Am Montagabend um 22 Uhr meldeten mehrere Zeugen eine Schlägerei zwischen zwei Jugendlichen auf der Straße im Martin-Butzer-Weg. Die eintreffende Polizeistreife traf mehrere Personen sowie die beiden 14- und 16-jährigen Kontrahenten an, die jeweils leichte Verletzungen im Gesicht aufwiesen und eine medizinische Erstversorgung ablehnten. Die 43-jährige Verwandte eines Beteiligten musste hingegen durch den Rettungsdienst versorgt werden, da sie angesichts der Situation eine Panikattacke erlitten hatte. Die Polizeistreife sprach dem 14-Jährigen einen Platzverweis aus und überstellte ihn seinen Erziehungsberechtigten.

Gegen 23:45 Uhr kam es im Umfeld der Berufsbildenden Schule Speyer zu einer körperlichen Auseinandersetzung des 14-Jährigen mit einem 20-Jährigen, in deren Verlauf Beide mit den Fäusten aufeinander einschlugen. Hierbei wurde auch der Seitenspiegel eines geparkten PKW beschädigt, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro entstand. Während der 20-Jährige nur Rötungen und Kratzer an Oberkörper und Armen davontrug, erlitt der 14-Jährige eine Platzwunde am Hinterkopf und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden Auseinandersetzungen stehen in Zusammenhang. Deren genauer Hintergrund ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.