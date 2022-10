Mannheim – Die Adler Mannheim bestreiten am 19.10 das Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG

Mannheim / Metropolregion rhein-Neckar.

Die Adler Mannheim haben nach sechs Siegen in Folge das Heimspiel in der Eishockey-DEL gegen den ERC Ingolstadt mit 3:5 (2:0, 1:2, 0:3) verloren. Die Adler führten im ersten Drittel vor 8.362 Zuschauern in der SAP Arena durch die Tore von Denis Reul (3. Minute) und Nigel Dawes (9.) schnell mit 2:0. Im Mitteldrittel konnten die Gäste ausgleichen, doch erneut brachte Reul (37.) die Adler mit 3:2 wieder in Führung. Im 3. Drittel drehte der EHC Ingolstadt mit drei Treffern das Spiel und verbesserte sich mit dem 5:3-Auswärtssieg auf den fünften Tabellenplatz.

Nach dem 11. Spieltag führt der EHC Red Bull München mit 25 Punkten vor Bremerhaven mit 22 und den Adler Mannheim mit 21 Zählern die DEL-Tabelle an. Die Adler Mannheim haben bereits am Mittwoch (19.10) um 19.30 Uhr das nächste Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG in der Mannheimer SAP Arena. Die Düsseldorfer liegen nach zehn Spielen mit 14 Punkten auf dem 10. Tabellenrang. Weitere Informationen über die Adler Mannheim gibt es unter www.adler-mannheim.de.

Foto: Die Fans der Adler Mannheim hoffen auf einen Heimsieg am 19.10 gegen die Düsseldorfer EG in der SAP Arena (Foto Michael Sonnick)

Text Michael Sonnick