Ludwigshafen – VIDEO NACHTRAG – Zwei Tote zwei Schwerverletzte durch Messerangreifer

Ludwigshafen – Oggersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Zwei Tote und zwei Schwerverletzte gab es heute im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim durch einen Messerangreifer an zwei Tatorten. Wie sich die Situatuion zum jetzigen Zeitpunkt darstellt, griff ein farbiger Täter in der Philipp-Scheidemann Straße 2 Passanten an, die beide verstorben sind. Nach mehreren Augenzeugenberichten hätte der Täter einem der Opfer den Arm abgetrennt.

Daraufhin flüchtete er in die Comeniusstraße, wo er eine weitere Person angriff und schwer verletzte. In der Comeniusstraße wurde der Täter von der Polizei gestellt, dabei setzte die Polizei Schusswaffen ein und verletzte den Täter. Wie schwer die Verletzungen sind kann man noch nicht sagen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Über die Hintergründe der Tat kann man noch keine Angaben machen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.