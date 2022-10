Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstag, 18. Oktober, in den frühen Morgenstunden, war es endlich so weit: Die erste Bahn vom Typ RNT 2020, die erste Rhein-Neckar-Tram, wurde vom Hersteller Skoda Transportation aus dem tschechischen Pilsen an den Ludwigshafener Betriebshof der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) geliefert. In den kommenden Tagen beginnen nun erste Tests auf dem ... Mehr lesen »