Heidelberg – Straßenbahnfahrer bremst wegen Fußgänger, Fahrgast schwer verletzt

Heidelberg / Heidelberg-Rohrbach / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Am vergangenen Samstag, gegen 14 Uhr betrat ein bislang unbekannter Fußgänger die Gleise im Bereich der Haltestelle “Rohrbach Süd” in Richtung Heidelberg.

Der Fußgänger, ein jüngerer Mann, stieß seitlich gegen die langsam in den Haltestellenbereich einfahrende Straßenbahn und wurde offensichtlich nicht verletzt.

Der 60-jährige Straßenbahnfahrer der Linie 24 leitete gleichzeitig eine Gefahrenbremsung ein. Dadurch wurde zumindest ein 83-jähriger Fahrgast in der Straßenbahn zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Der verletzte Mann kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus und wurde dort stationär aufgenommen. Die Verletzungen sind nach bisherigen Erkenntnissen nicht lebensbedrohlich.

Möglicherweise wurde auch eine junge schwangere Frau, die sich in der Straßenbahn befand, zu Boden geschleudert. Sie hatte sich vor Eintreffen der Polizei selbstständig entfernt und ihre Personalien sind bisher noch nicht bekannt.

Der Fußgänger, der seitlich in die Straßenbahn gelaufen war, entfernte sich, ohne dass er seiner Feststellungsverpflichtung nachgekommen ist, von der Unfallstelle.

Zeugen und gegebenenfalls auch weitere Verletzte werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg, Telefonnummer 0621 174 4111, in Verbindung zu setzen.