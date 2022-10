Heidelberg – Pferd mit scharfen Gegenstand verletzt – Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht ?

Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Montagabend gegen 22.00 Uhr kam es in der Heidelberger Straße in Brühl zu einem Großaufgebot an Rettungskräften. Eine Anwohnerin hatte die Polizei alarmiert und mitgeteilt, dass bei ihrem Nachbar unentwegt der Brandmelder aktiv sei. Bei einer Nachschau durch das Fenster sah sie ihren Nachbarn regungslos auf dem Bett ... Mehr lesen »